Неустойчивые закономерности питания черных дыр и странное поведение меняющих внешний вид квазаров

Недавняя 3D-модель схемы питания черной дыры может пролить свет на загадочное поведение меняющих внешний вид квазаров. В отличие от большинства галактик, которые эволюционируют медленно, меняющие внешний вид квазары обладают уникальной способностью включать и выключать свои радиационные струи в течение нескольких лет или даже месяцев, очаровывая астрофизиков с момента их открытия в 2014 году.

Квазары, или квазизвездные радиоисточники, находятся в центрах молодых галактик и излучают излучение в 27 триллионов раз ярче, чем наше Солнце. Они состоят из сверхмассивной черной дыры и ее аккреционного диска, который представляет собой вращающуюся массу газа и пыли, поглощаемую черной дырой.

Предыдущие модели предполагали, что материя в аккреционном диске упорядоченно вращается вокруг черной дыры, подобно воде, стекающей в канализацию. Считалось, что этот процесс занимает десятки тысяч лет и более. Однако недавнее исследование, проведенное астрофизиком Ником Каазом из Северо-Западного университета, поставило под сомнение это предположение.

Команда создала компьютерную 3D-модель вращающейся черной дыры, которая была смещена относительно аккреционного диска, что привело к неожиданным явлениям. Вместо того, чтобы вести себя как вращающаяся основа для пиццы, аккреционный диск деформировался и разорвался на части, образовав внутренний поддиск и внешний диск, каждый из которых вращался под разными углами, напоминая гироскоп.

Это раскол диска был вызван вращением черной дыры, искажающим пространство-время вокруг нее — процесс, известный как перетаскивание кадров. Перетаскивание кадра оказывает более сильное воздействие на материал ближе к черной дыре и более слабое — на материал дальше, в результате чего внутренний субдиск отрывается и становится более восприимчивым к движению.

Столкновение этих двух дисков под странными углами порождает толчки, при этом стримеры с внешнего диска падают на внутренний субдиск, ускоряя процесс проникновения в черную дыру. Дополнительная масса толкает внутренний диск к черной дыре, которая, в свою очередь, вытягивает газ из внешней области для пополнения внутренней области.

Эта новая модель потенциально может объяснить быстрое просветление и затемнение, наблюдаемое в меняющих внешний вид квазарах. Классическая теория аккреционного диска не может объяснить такие резкие изменения, но моделирование, проведенное в этом исследовании, согласуется с наблюдаемым поведением. Разрушение внутренних областей диска дает потенциальное объяснение беспорядочным схемам питания черных дыр и их влиянию на поведение квазаров.

Источник: Астрофизический журнал.