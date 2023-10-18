Исследователи Массачусетского технологического института объединяют твистронику и квазикристаллы, открывая дверь к новым открытиям в области сверхпроводимости

Исследователи из Массачусетского технологического института совершили впечатляющий прорыв в изучении квазикристаллов, объединив их с методом, называемым твистроникой. Квазикристаллы — это уникальный класс материалов, которые демонстрируют необычные узоры и свойства, нечто среднее между кристаллом и аморфным материалом. Исследование, опубликованное в журнале Nature, представляет новую гибкую платформу для изучения квазикристаллов и изучения их потенциальных применений.

Исследование основано на области твистроники, которая предполагает укладку атомно тонких слоев материалов друг на друга и скручивание их под небольшим углом для создания муаровой сверхрешетки. Эта закономерность оказывает существенное влияние на поведение электронов и может привести к возникновению интересных явлений. Твистроникс уже добился успеха в создании новых квантовых материалов с уникальными свойствами.

В этом исследовании команда сложила три листа графена друг на друга, скручивая два листа под разными углами. В результате был создан квазикристалл — материал со сложной и нерегулярной структурой атомов. Квазикристаллы сложно изучать и понимать из-за сложности их производства.

Объединив твистронику и квазикристаллы, исследователи открыли новые возможности для изучения сверхпроводимости и других экзотических явлений. Сверхпроводимость — это явление, при котором электроны могут проходить через материал с нулевым сопротивлением, что приводит к созданию высокоэффективных электронных устройств. Понимание и использование сверхпроводимости было давней целью в электронике.

Это исследование не только дает новое представление о квазикристаллах, но и демонстрирует потенциал твистроники как универсального инструмента для создания и изучения атомно тонких материалов. Уникальные свойства и поведение этих материалов могут иметь важное значение для будущих технологических достижений.

источники:

– Исследователи MIT объединяют твистронику и квазикристаллы для изучения экзотических явлений – MIT News

– Научно-исследовательская работа о природе: «Сверхпроводимость в скрученном трехслойном графене, стабилизированном закаленным беспорядком решетки».

– Твистроникс – Глоссарий MIT

– Квазикристаллы – Глоссарий MIT