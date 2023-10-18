CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Исследователи Массачусетского технологического института объединяют твистронику и квазикристаллы, открывая дверь к новым открытиям в области сверхпроводимости

ByГабриэль Бота

Октябрь 18, 2023
Исследователи Массачусетского технологического института объединяют твистронику и квазикристаллы, открывая дверь к новым открытиям в области сверхпроводимости

Исследователи из Массачусетского технологического института совершили впечатляющий прорыв в изучении квазикристаллов, объединив их с методом, называемым твистроникой. Квазикристаллы — это уникальный класс материалов, которые демонстрируют необычные узоры и свойства, нечто среднее между кристаллом и аморфным материалом. Исследование, опубликованное в журнале Nature, представляет новую гибкую платформу для изучения квазикристаллов и изучения их потенциальных применений.

Исследование основано на области твистроники, которая предполагает укладку атомно тонких слоев материалов друг на друга и скручивание их под небольшим углом для создания муаровой сверхрешетки. Эта закономерность оказывает существенное влияние на поведение электронов и может привести к возникновению интересных явлений. Твистроникс уже добился успеха в создании новых квантовых материалов с уникальными свойствами.

В этом исследовании команда сложила три листа графена друг на друга, скручивая два листа под разными углами. В результате был создан квазикристалл — материал со сложной и нерегулярной структурой атомов. Квазикристаллы сложно изучать и понимать из-за сложности их производства.

Объединив твистронику и квазикристаллы, исследователи открыли новые возможности для изучения сверхпроводимости и других экзотических явлений. Сверхпроводимость — это явление, при котором электроны могут проходить через материал с нулевым сопротивлением, что приводит к созданию высокоэффективных электронных устройств. Понимание и использование сверхпроводимости было давней целью в электронике.

Это исследование не только дает новое представление о квазикристаллах, но и демонстрирует потенциал твистроники как универсального инструмента для создания и изучения атомно тонких материалов. Уникальные свойства и поведение этих материалов могут иметь важное значение для будущих технологических достижений.

источники:
– Исследователи MIT объединяют твистронику и квазикристаллы для изучения экзотических явлений – MIT News
– Научно-исследовательская работа о природе: «Сверхпроводимость в скрученном трехслойном графене, стабилизированном закаленным беспорядком решетки».
– Твистроникс – Глоссарий MIT
– Квазикристаллы – Глоссарий MIT

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Исследователи используют гигантский метровволновый радиотелескоп для изучения ионосферы Земли

Октябрь 20, 2023 Габриэль Бота
Наука

Наблюдение за небом: 20–23 октября.

Октябрь 20, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Исследование наноносителей выявило высокую распространенность антител против полиэтиленгликоля (ПЭГ) среди населения Германии

Октябрь 20, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Исследователи используют гигантский метровволновый радиотелескоп для изучения ионосферы Земли

Октябрь 20, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Наблюдение за небом: 20–23 октября.

Октябрь 20, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Исследование наноносителей выявило высокую распространенность антител против полиэтиленгликоля (ПЭГ) среди населения Германии

Октябрь 20, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Крис Бошуизен отмечает двухлетнюю годовщину космического полета новым музыкальным видео

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев