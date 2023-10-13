Vega Rocket успешно запустила два основных спутника миссии VV23

Миссия VV23 от Vega, легкой ракеты-носителя, предложенной Arianespace, успешно стартовала в 1:36 UTC 9 октября из Космического центра Гайаны. Эта миссия, пятая совместная SSMS (Служба малых спутников) компании Arianespace с сентября 2020 года, несла две основные полезные нагрузки: Theos 2, спутник наблюдения за Землей, построенный Airbus Defence and Space для Таиландского агентства по развитию геоинформатики и космических технологий (GISTDA), и метеорологический спутник «Тритон» Тайваньского космического агентства (TASA).

Помимо этих двух основных спутников на борту ракеты Vega было десять спутников-кубсатов, в том числе французский демонстратор N3SS (Nanosat 3U pour la Surveillance du Spectre), разработанный Cnes и тулузским стартапом U-Space. Европейская комиссия также поддержала несколько миссий в этом запуске, включая Anser Leader, Anser Follower 1 и 2 (испанские кубспутники), CSC/Syndeo 1 и 2 (голландские кубспутники) и EstCube 2 (эстонский студенческий кубсат).

Полет трех первых ступеней ракеты «Вега» длился чуть более 6 минут, после чего последовали два включения разгонного блока «Авум» для выведения двух основных спутников на высоту 601 км. Десять кубсатов отделились от раздатчика SSMS после еще двух запусков ступени, примерно через 43 минуты и 58 секунд после старта. Наконец, пятое зажигание Avum свело сцену с орбиты.

После успеха миссии VV23 Vega вернулась в полет после провала своей первой коммерческой миссии в декабре 2022 года. Эта миссия также ознаменовала третий и последний запуск Arianespace в 2023 году. Это был предпоследний полет оригинальной версии Vega, которая был введен в эксплуатацию в феврале 2012 года. Последний полет первой версии Vega ожидается в апреле 2024 года, после чего в четвертом квартале последует представление Vega C.

источники:

– Арианспейс

– Аэробус обороны и космоса

– Агентство развития геоинформатики и космических технологий (GISTDA)

– Тайваньское космическое агентство (ТАСА)

- Кнес

– Ю-Пространство

– Европейское космическое агентство