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Ракета НАСА «Артемида Луна» начнет испытания новых двигателей

ByМамфо Брешиа

Октябрь 4, 2023
Ракета НАСА «Артемида Луна» начнет испытания новых двигателей

НАСА собирается начать испытания двигателей, которые будут приводить в действие ракету «Артемида Луна», что станет важной вехой в развитии программы. В ракете «Артемида» используются компоненты, оставшиеся от снятой с производства программы «Спейс Шаттл», в том числе главные двигатели космического корабля «Шаттл» (SSME). Однако эти двигатели для «Артемиды» не подлежат многоразовому использованию и требуют замены.

Чтобы решить эту проблему, НАСА заключило контракт с Aerojet Rocketdyne на возобновление производства двигателя RS-25, который будет использоваться в ракете Artemis. Новые двигатели спроектированы так, чтобы быть более мощными и дешевыми в производстве, чем их предшественники для космических кораблей. Двигатели также должны будут быть сертифицированы для использования в космосе, и предстоящие испытания сыграют решающую роль в получении этой сертификации.

Первая миссия «Артемида» стартовала в 2022 году, а следующие три миссии также будут использовать модифицированные двигатели из программы «Спейс Шаттл». Эти двигатели будут настроены для работы на уровне 109 процентов от номинального. С другой стороны, новые двигатели РС-25 смогут работать на 111 процентах и ​​будут испытаны на 113 процентах для дополнительного запаса прочности.

В первом тесте, запланированном на 5 октября, двигатель разработки E0525 будет работать на мощности 111 процентов в течение 550 секунд. Также запланировано более продолжительное испытание продолжительностью 650 секунд, а также испытание подвеса, чтобы убедиться, что двигатель может поворачиваться правильно. В целом серия испытаний направлена ​​на накопление 6,350 секунд времени стрельбы. В случае успеха будет дан зеленый свет на производство 24 новых двигателей РС-25 новой конструкции.

Помимо двигателей, НАСА также сталкивается с проблемами в поиске других компонентов для программы «Артемида». Твердотопливные ракетные ускорители (SRB), созданные на основе деталей космического корабля "Шаттл", необходимо будет заменить после "Артемиды-8". Европейский сервисный модуль (ESM) также потребует новой двигательной установки, начиная с ESM-7.

Эти испытания в Космическом центре Стеннис НАСА имеют решающее значение для прогресса программы Артемида. Успешная разработка нового двигателя РС-25 имеет жизненно важное значение для будущих полетов ракеты «Артемида». Продолжая развиваться, НАСА стремится проложить путь к устойчивым и доступным миссиям по исследованию космоса.

источники:
- Программа НАСА Артемида
— Аэроджет Рокетдайн

By Мамфо Брешиа

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