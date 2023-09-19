Турецкие астрономы изучают открытое скопление NGC 2509, используя данные Gaia

Используя данные спутника Gaia ЕКА, астрономы из Стамбульского университета провели исследование рассеянного скопления NGC 2509, предоставив представление о его структурных и астрофизических параметрах. Рассеянные скопления — это группы звезд, слабо гравитационно связанных друг с другом и образовавшиеся из одного гигантского молекулярного облака. NGC 2509, расположенное в созвездии Корма, представляет собой рассеянное скопление среднего возраста, которое плохо изучено, многие из его свойств все еще неясны. Чтобы исследовать NGC 2509, астрономы проанализировали астрометрические и фотометрические данные из третьего выпуска данных Gaia. Они отделили членов скопления от звезд поля и определили более точные фундаментальные параметры NGC 3.

Исследование показало, что среднее собственное движение NGC 2509 составляет -2.72 и 0.8 мсек/год по прямому восхождению и склонению соответственно. Предполагаемое расстояние до нее составляет примерно 8,200 световых лет, а возраст, скорее всего, составляет 1.5 миллиарда лет. Предельный радиус скопления составляет около 16.7 световых лет, а покраснение — 0.1 магн. Металличность NGC 2509 оценивается на уровне 0.0152 dex, а ее центральная звездная плотность составляет примерно 32.33 звезды на квадратный минутный квадрат.

Расширение списка известных галактических рассеянных скоплений и их детальное изучение имеет решающее значение для улучшения нашего понимания формирования и эволюции нашей галактики. Это исследование способствует познанию NGC 2509 и предоставляет ценную информацию о ее свойствах. Дальнейшие исследования и изучение рассеянных скоплений продолжат раскрывать больше информации о сложной природе нашей Вселенной.

источники:

– Т. Йонтан и др., Астрофизические параметры открытого скопления NGC 2509, arXiv (2023).

– Турецкие астрономы исследуют рассеянное скопление NGC 2509 (2023, 19 сентября), полученное 19 сентября 2023 года из [источника]