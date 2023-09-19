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Турецкие астрономы изучают открытое скопление NGC 2509, используя данные Gaia

ByВики Ставропулу

сентябрь 19, 2023
Турецкие астрономы изучают открытое скопление NGC 2509, используя данные Gaia

Используя данные спутника Gaia ЕКА, астрономы из Стамбульского университета провели исследование рассеянного скопления NGC 2509, предоставив представление о его структурных и астрофизических параметрах. Рассеянные скопления — это группы звезд, слабо гравитационно связанных друг с другом и образовавшиеся из одного гигантского молекулярного облака. NGC 2509, расположенное в созвездии Корма, представляет собой рассеянное скопление среднего возраста, которое плохо изучено, многие из его свойств все еще неясны. Чтобы исследовать NGC 2509, астрономы проанализировали астрометрические и фотометрические данные из третьего выпуска данных Gaia. Они отделили членов скопления от звезд поля и определили более точные фундаментальные параметры NGC 3.
Исследование показало, что среднее собственное движение NGC 2509 составляет -2.72 и 0.8 мсек/год по прямому восхождению и склонению соответственно. Предполагаемое расстояние до нее составляет примерно 8,200 световых лет, а возраст, скорее всего, составляет 1.5 миллиарда лет. Предельный радиус скопления составляет около 16.7 световых лет, а покраснение — 0.1 магн. Металличность NGC 2509 оценивается на уровне 0.0152 dex, а ее центральная звездная плотность составляет примерно 32.33 звезды на квадратный минутный квадрат.
Расширение списка известных галактических рассеянных скоплений и их детальное изучение имеет решающее значение для улучшения нашего понимания формирования и эволюции нашей галактики. Это исследование способствует познанию NGC 2509 и предоставляет ценную информацию о ее свойствах. Дальнейшие исследования и изучение рассеянных скоплений продолжат раскрывать больше информации о сложной природе нашей Вселенной.

источники:
– Т. Йонтан и др., Астрофизические параметры открытого скопления NGC 2509, arXiv (2023).
– Турецкие астрономы исследуют рассеянное скопление NGC 2509 (2023, 19 сентября), полученное 19 сентября 2023 года из [источника]

By Вики Ставропулу

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