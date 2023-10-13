Исследование показало, что сперма туатары быстрее и дольше, чем человеческая сперма

Исследователи из Университета Виктории в Веллингтоне обнаружили, что сперма туатары в три раза длиннее и быстрее человеческой спермы. Это открытие потенциально может помочь в выживании вида туатара. Исследование, в котором изучались репродуктивные привычки древних рептилий, показало, что у самцов туатары нет репродуктивных органов, как у млекопитающих. Вместо этого спаривающиеся пары трутся клоаками друг о друга.

По мнению Сары Ламар, приглашенного исследователя и автора проекта, отсутствие репродуктивных органов может объяснить, почему сперма туатары быстрее. Ламар предполагает, что сперматозоидам необходимо двигаться быстро, чтобы достичь женских репродуктивных путей снаружи клоаки. Сперма туатары, описываемая как «нитевидная» и напоминающая сперму птиц, значительно длиннее человеческой спермы.

Несмотря на внушительные размеры и скорость выработки спермы туатары, у рептилий низкая рождаемость. Это можно объяснить бесплодием самцов и нечастой откладкой яиц самками. Лишь 20% самцов способны найти себе пару из-за конкуренции внутри популяции. Кроме того, женщины часто рожают только раз в четыре года.

Ламар надеется, что ее исследования помогут увеличить популяцию туатары как в дикой природе, так и в неволе. Понимание плодовитости самцов туатары может помочь в принятии обоснованных решений при перемещении особей или создании новых популяций. Выявив здоровых и плодовитых самцов, усилия по сохранению могут быть более эффективными.

Туатара в настоящее время занесены в список «находящихся под угрозой реликтов» и обитают на 32 островах в дикой природе. Угрозы их выживанию включают крысы, мыши, разрушение среды обитания, браконьерство и низкое генетическое разнообразие. Будучи последними выжившими рептилиями эпохи динозавров, туатара играют решающую роль в экосистеме и в некоторых случаях могут жить до 100 лет.

источники:

– Университет Виктории в Веллингтоне – Исследование спермы туатары

– 1Новости