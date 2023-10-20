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Новое исследование предполагает, что ядро ​​Земли может иметь утечку

ByРоберт Эндрю

Октябрь 20, 2023
Новое исследование предполагает, что ядро ​​Земли может иметь утечку

Исследователи, стоящие за недавним исследованием, опубликованным в журнале Nature, обнаружили доказательства того, что ядро ​​Земли может иметь утечку. Исследование было сосредоточено на древних потоках лавы с острова Баффина в канадском Арктическом архипелаге, которые содержали самые высокие соотношения гелия-3, гелия-4 и другого редкого изотопа, когда-либо обнаруженного в земных вулканических породах.

Повышенные уровни гелия-3 позволяют предположить, что потоки лавы берут начало из глубины ядра Земли. Хотя точный механизм возникновения этой утечки остается неясным, существует гипотеза, что следовые количества редких элементов, таких как гелий-3, могут просачиваться из ядра и перемещаться на поверхность Земли.

Это открытие основано на предыдущих знаниях о том, что гелий-3 присутствует в породах Баффинова острова. Однако исследователи хотели определить, насколько выше эти уровни по сравнению с предыдущими отчетами, что еще раз подтверждает возможность утечки ядра.

К счастью, в настоящее время эта утечка не представляет опасности. Исследователи определили, что в породах недостаточно атомов гелия-3, чтобы представлять угрозу, а поскольку гелий-3 — благородный газ, он химически не взаимодействует с другими элементами. Кроме того, район, где потоки лавы достигают Баффинова острова, чрезвычайно удален, что снижает риск воздействия на человека.

Открытие потенциальной утечки в ядре Земли поднимает интригующие вопросы о нашем понимании внутреннего устройства планеты. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы разгадать тайну этого явления и определить его последствия для ядра Земли.

источники:
– Природа (журнал)
– Источник изображения: Мариана Яновска / Adobe

By Роберт Эндрю

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