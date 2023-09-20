В связи с риском солнечного шторма возникают опасения по поводу индийской миссии Aditya L1

Недавний выпуск НАСА ужасающего видео, демонстрирующего мощное облако коронального выброса массы (CME), вызвал обеспокоенность по поводу потенциальных рисков, с которыми может столкнуться индийская миссия Aditya L1. Пока Индийская организация космических исследований (ISRO) с нетерпением ожидает успеха своей миссии на Солнце Aditya L1, эксперты проводят параллели с проблемами, с которыми сталкивается миссия NASA Parker Solar Probe.

Солнечный зонд НАСА «Паркер» сыграл важную роль в предоставлении ценной информации о вредном воздействии солнечных бурь. Его близкие сближения с Солнцем позволили получить важные данные о солнечных явлениях, способствуя лучшему пониманию их воздействия на Землю. Недавние наблюдения показывают, что эти солнечные бури могут влиять на климат и вызывать появление полярных сияний вокруг полярных регионов.

Несмотря на успешное преодоление мощной солнечной бури и сбор важных данных о солнечной активности, солнечный зонд «Паркер» подчеркнул потенциальные опасности, с которыми сталкиваются миссии космических зондов. Поскольку Адитья L1 направляется к точке Лагранжа 1, где он будет изучать Солнце, возникли опасения, что он может столкнуться с аналогичными проблемами.

CME, огромные извержения внешней атмосферы Солнца, определяют космическую погоду, которая представляет опасность для спутников, коммуникационных технологий и энергосетей на Земле. Целью Солнечного зонда Паркер было проанализировать, могут ли КВМ взаимодействовать с планетарной пылью и предсказать закономерности космической погоды, чтобы защитить нашу планету, деятельность человека и спутники.

Межпланетная пыль, обнаруженная вблизи таких планет, как Земля, играет решающую роль в понимании скорости, с которой КВМ перемещаются от Солнца к Земле, что позволяет более точно прогнозировать их воздействие. Эти солнечные явления могут смещать межпланетную пыль на расстояние до 6 миллионов километров от Земли.

Хотя опасения сохраняются, важно учитывать некоторые ключевые факторы, касающиеся миссии Адитья L1. В отличие от миссии Паркера, космический корабль Адитья L1 находится на значительном расстоянии от Солнца, расположившись чуть выше 1.5 миллиона километров от Земли. Кроме того, космический корабль оснащен защитными слоями и специальными материалами, защищающими его от радиации и облаков КВМ.

Пока Адитья L1 продолжает свое путешествие в глубоком космосе, направляясь к точке Лагранжа, были приняты меры предосторожности для смягчения потенциального вреда. Индийское ISRO по-прежнему с оптимизмом смотрит на успех своей миссии на фоне проблем, связанных с солнечными бурями.

источники:

- НАСА

– ИСРО