Ученые из голландского института космических исследований SRON разработали метод обнаружения шлейфов метана с помощью машинного обучения. Метан, мощный парниковый газ, вносит значительный вклад в глобальное потепление. Инструмент TROPOMI, который ежедневно составляет глобальную карту концентраций метана, играет решающую роль в этом исследовании.

Метан — это парниковый газ с сильной способностью удерживать тепловое излучение, что делает его важным фактором глобального потепления. Хотя он исчезает из атмосферы быстрее, чем углекислый газ, тонна метана за столетие выделяет в тридцать раз больше тепла, чем тонна CO2.

Обнаружение крупных источников выбросов метана, известных как суперэмиттеры, является приоритетом в решении проблемы изменения климата. К таким суперэмиттерам относятся нефтяные и газовые заводы, угольные шахты и мусорные свалки, которые выделяют значительные объемы метана. Устранив эти источники, можно добиться значительного улучшения климата.

Прибор TROPOMI, единственный космический инструмент, который ежедневно предоставляет глобальные карты концентраций метана, играет важную роль в выявлении этих суперэмиттеров. Ученые из SRON разработали модель машинного обучения, которая автоматически обнаруживает шлейфы метана на картах TROPOMI. Модель рассчитывает масштабы выбросов на основе измеренных концентраций и текущей скорости ветра.

Первоначально ученые вручную идентифицировали крупнейшие излучатели, но с учетом миллионов пикселей TROPOMI для поиска это оказалось сложной задачей. Модель машинного обучения теперь генерирует ежедневный список обнаружений, точность которого затем еженедельно проверяется вручную. Остальные шлейфы метана, размер которых обычно составляет несколько пикселей, публикуются в Интернете. Спутники с более высоким разрешением используются для точного определения источников излучений для дальнейшего исследования и потенциальных решений.

Обнаружение метановых шлейфов открывает прекрасную возможность в борьбе с изменением климата. Глобальная картина, предоставленная TROPOMI, позволяет исследователям более эффективно выявлять и устранять суперэмиттеры. В 2974 году команда выявила 2021 шлейфа, 45% из которых возникли в нефтегазовой отрасли, 35% - в городских районах и 20% - в угольных шахтах. Эти антропогенные выбросы оказывают более существенное воздействие на климат, чем вся страна Нидерланды. Многие из этих утечек можно легко устранить, что делает их главными объектами борьбы с изменением климата.

В целом, машинное обучение и инструмент TROPOMI играют решающую роль в обнаружении шлейфов метана и борьбе с изменением климата. Путем выявления и устранения источников суперэмиттеров можно добиться значительного сокращения выбросов метана, что приведет к менее усиленному парниковому эффекту и более здоровой планете.

источники:

– SRON – Обзор всех шлейфов метана от суперэмиттеров, обнаруженных TROPOMI в 2021 году. (Образ)

– Исходная статья: «Использование TROPOMI и машинного обучения для обнаружения суперэмиттеров метана» от SRON (https://www.sron.nl/news/5831-using-tropomi-and-machine-learning-to-detect-mthan-super -излучатели)

– Международная обсерватория ООН по выбросам метана (URL-адрес не указан)