Редкая сверхновая может помочь разрешить противоречия во Вселенной

Редкая и искривленная сверхновая, известная как SN H0pe, была обнаружена космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА. Эта сверхновая типа 1а появляется три раза на одном изображении, что потенциально может помочь исследователям разрешить давнее противоречие во Вселенной.

Изображение, полученное телескопом, показывает взрывающуюся звезду в виде дуги оранжевого света с тремя яркими точками, окружающими скопление галактик, расположенное примерно в 4.5 миллиардах световых лет от Земли. Это явление является результатом гравитационного линзирования — эффекта, который возникает, когда свет от удаленного объекта проходит через пространство, искривленное гравитацией массивного объекта на переднем плане, такого как большая галактика. Гравитационное линзирование увеличивает удаленный объект, что облегчает ученым его анализ.

Хотя кажется, что галактика на переднем плане линзирует три отдельных источника света, на самом деле сверхновая дублируется дважды за счет эффекта линзирования. SN H0pe находится примерно в 16 миллиардах световых лет от нас.

Астрофизик Итан Сигел считает, что SN H0pe может помочь решить «напряжение Хаббла», которое представляет собой несоответствие между двумя методами оценки скорости расширения Вселенной. Один метод включает измерение расширения с использованием космического микроволнового фона (CMB), а другой метод измеряет движение конкретных объектов от нас. Два метода последовательно дают немного разные результаты, и ученые изо всех сил пытались понять это несоответствие.

SN H0pe — это сверхновая типа 1a, известная как «стандартная свеча», которая позволяет астрономам точно измерять расширение Вселенной. Эти сверхновые имеют постоянную начальную яркость и тускнеют с одинаковой скоростью с течением времени. Сравнивая стандартные свечи на разном расстоянии от Земли, ученые могут определить, насколько быстро они удаляются от нас, и сделать вывод о скорости расширения Вселенной.

Что отличает SN H0pe, так это то, что это вторая по дальности сверхновая типа 1a, когда-либо обнаруженная. Кроме того, гравитационное линзирование и дублирование изображений предоставляют исследователям более ценные данные, чем обычно.

Использование дублированных сверхновых для решения проблемы Хаббла не является новой концепцией. В предыдущем исследовании ученые использовали данные сверхновой с четырьмя линзами по имени Рефсдал для расчета пересмотренного значения постоянной Хаббла. Хотя это значение по-прежнему отличалось от значения, рассчитанного с использованием CMB, разница между ними уменьшилась.

До сих пор неясно, сможет ли SN H0pe помочь определить более надежное значение постоянной Хаббла. Тем не менее, исследователи надеются, что, используя возможности космического телескопа Джеймса Уэбба, они смогут идентифицировать более удаленные стандартные свечи и в конечном итоге разрешить загадку напряжения Хаббла.

Определения:

– Сверхновая: мощный и яркий взрыв, происходящий на заключительных стадиях эволюции массивной звезды.

– Гравитационное линзирование: явление, которое возникает, когда гравитация массивного объекта отклоняет свет от более удаленного объекта, создавая искаженное или увеличенное изображение.

– Постоянная Хаббла: мера скорости расширения Вселенной.

– Космический микроволновый фон (CMB): остатки излучения Большого взрыва, которое пронизывает всю Вселенную.

источники:

– Исходная статья: BigThink.com Итана Сигела, 20 сентября 2023 г.