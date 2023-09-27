Окаменелый трилобит раскрыл последний прием пищи в невероятных подробностях

Недавнее открытие группы палеонтологов раскрыло последнюю трапезу окаменелого трилобита ордовикского периода. Трилобит, названный Bohemolichas incola, настолько хорошо сохранился, что исследователи смогли идентифицировать остатки его еды в его окаменелом желудке.

С помощью синхротронной микротомографии команда обнаружила фрагментированные раковины различных морских существ, в том числе остракод, гиолитов и двустворчатых моллюсков. Это первое прямое свидетельство диеты трилобитов, дающее ценную информацию о его пищевых привычках. Результаты были опубликованы в журнале Nature.

Было обнаружено, что желудок трилобита был набит пищей, что позволяет предположить, что он готовился к линьке. Членистоногие, как и трилобиты, наполняют свой пищеварительный тракт водой, воздухом или пищей, чтобы помочь расколоть свой экзоскелет во время линьки. Исследователи также заметили признаки того, что трилобит только начал линять, поскольку панцирь был слегка нарушен.

Окаменелость трилобита была обнаружена более века назад и хранится в Музее Бурослава Горака в Чехии. Благодаря достижениям в области технологий, в частности синхротронной микротомографии, исследователи смогли детально изучить образец и обнаружить его последнюю пищу.

Было обнаружено, что трилобит питался неизбирательно: он поедал все, что попадалось ему на пути, и что было достаточно маленьким, чтобы поместиться ему в рот, или легко разломалось. Исследователи не смогли определить, были ли продукты питания живыми, мертвыми или их комбинацией.

Замечательная сохранность трилобита объясняется его захоронением в подводном селе. Это сохранение похоже на другие замечательные окаменелости, такие как млекопитающее и клювистый динозавр, найденные переплетенными друг с другом. В этом случае падальщики избегали мягких тканей трилобита, возможно, из-за вредного состояния его пищеварительного тракта.

Это открытие дает ценную информацию о жизни трилобитов и демонстрирует замечательную сохранность окаменелостей. Он подчеркивает важность использования передовых методов для раскрытия тайн древнего прошлого.

источники:

– Природа – опубликованное в журнале Nature исследование, описывающее последнюю трапезу трилобита.

– Gizmodo – Цитата соавтора исследования Пера Альберга о пищевых привычках трилобитов.

– Научные отчеты – Ссылка на статью, описывающую аналогичную окаменелость млекопитающего и клюворылого динозавра.