Раскрытие тайн истории Земли с помощью биомаркеров

Цианобактерии сыграли ключевую роль в формировании истории Земли, впервые внеся в атмосферу кислород. Понимание их эволюции имеет решающее значение для понимания формирования современных экосистем. В течение многих лет ученые считали, что 2-метилгопаны, особый тип ископаемых липидов, служат надежным биомаркером для идентификации цианобактерий в отложениях, возраст которых составляет сотни миллионов лет. Однако недавние открытия поставили под сомнение это предположение, показав, что другие бактерии, в частности Alphaproteobacteria, также могут производить эти липиды.

Группа международных исследователей во главе с Йосуке Хосино из Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ и Бенджамином Неттерсхаймом из MARUM – Центра наук о морской среде Бременского университета – приступила к исследованию, чтобы раскрыть правду. Их внимание было сосредоточено на понимании филогенетического разнообразия и распределения генов, ответственных за синтез родительских липидов 2-метилгопанов, особенно гена HpnP. Анализируя приобретение этих генов у разных организмов, они стремились определить, какие группы способны производить биомаркер.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution, проливают новый свет на историю эволюции цианобактерий. Исследователи обнаружили, что ген HpnP, вероятно, существовал у последнего общего предка цианобактерий более двух миллиардов лет назад, тогда как его появление у альфапротеобактерий произошло только около 750 миллионов лет назад. Это означает, что 2-метилгопаны можно считать надежным биомаркером для идентификации цианобактерий, продуцирующих кислород, в определенные периоды истории Земли.

Объединив генетику с седиментологией, палеобиологией и геохимией, это исследование подчеркивает важность междисциплинарных подходов в уточнении нашего понимания древних экосистем. Использование биомаркеров, таких как 2-метилгопаны, позволяет ученым с большей точностью реконструировать раннюю окружающую среду, предоставляя ценную информацию о прошлом Земли.

FAQ

Что такое биомаркеры?

Биомаркеры — это измеримые индикаторы, обнаруженные в живых организмах или их остатках, которые предоставляют информацию о биологических процессах, условиях окружающей среды или истории эволюции.

Почему цианобактерии важны?

Цианобактерии сыграли решающую роль в истории Земли, впервые внеся в атмосферу кислород, что привело к развитию аэробных экосистем.

Что такое 2-метилгопаны?

2-метилгопаны представляют собой особый тип ископаемых липидов, которые считаются биомаркерами цианобактерий. Однако было обнаружено, что другие бактерии, такие как Alphaproteobacteria, также могут производить эти липиды.

Что показало исследование?

Исследование показало, что ген, ответственный за синтез 2-метилгопанов, известный как HpnP, вероятно, существовал у последнего общего предка цианобактерий более двух миллиардов лет назад. Его появление у альфапротеобактерий произошло гораздо позже, около 750 миллионов лет назад.

Как биомаркеры могут улучшить наше понимание ранних экосистем?

Биомаркеры, такие как 2-метилгопаны, предоставляют ценную информацию о конкретных организмах или процессах, существовавших в древней среде. Анализируя эти биомаркеры, ученые могут с большей точностью реконструировать ранние экосистемы и получить представление об истории Земли.