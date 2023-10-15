Достижения в абсорбционной спектроскопии

Абсорбционная спектроскопия — это инструмент аналитической химии, который измеряет интенсивность света, поглощаемого образцом, в зависимости от длины волны. Этот метод предоставляет ценную информацию об электронной структуре, квантовом состоянии, концентрации образца и взаимодействии с другими молекулами. Одной из областей интересов абсорбционной спектроскопии является изучение молекул, которые могут одновременно поглощать два фотона света низкой энергии. Эти молекулы имеют широкий спектр применения в различных областях, включая микроскопию, хранение данных и медицинское лечение.

Однако изучение этого явления посредством прямых экспериментов является сложной задачей, и компьютерное моделирование часто используется в качестве дополнительного инструмента. Моделирование предлагает микроскопическую картину, которую трудно получить с помощью экспериментов. Проблема в том, что моделирование более крупных молекул требует обширных вычислительных ресурсов, а обработка может занять дни или даже месяцы.

Чтобы решить эту проблему, физик Тарсиус Насименто Рамос и его коллеги предложили альтернативный метод расчета в недавней публикации в Журнале химической физики. Рамос, получивший докторскую степень в Физическом институте Университета Сан-Паулу, в настоящее время работает исследователем в Намюрском университете в Бельгии.

Исследователи оценили эффективность полуэмпирического метода, который широко использовался в прошлом, но потерял популярность из-за своего аппроксимативного характера. Используя этот метод, им удалось значительно сократить время вычислений на обычном компьютере до четырех часов. Это снижение вычислительных затрат позволило им рассмотреть большую статистическую выборку для моделирования.

Этот прогресс в моделировании абсорбционной спектроскопии имеет многообещающие последствия для будущих исследований. Он обеспечивает более эффективный и доступный подход к изучению поведения молекул, которые могут поглощать два фотона света низкой энергии. Понимая свойства и применение этих молекул, исследователи смогут дополнительно изучить их потенциал в таких областях, как микроскопия, хранение данных и медицина.

Ссылка:

- Журнал химической физики (JCP)