Недавно обнаруженный череп трицератопса представлен в музее Альберты

Череп трицератопса длиной почти два метра и шириной два метра, предположительно принадлежащий динозавру, жившему 68–69 миллионов лет назад, был представлен в музее в Альберте, Канада. Этот череп — редкая находка в предгорьях юго-западной Альберты, где окаменелости динозавров встречаются редко. Экземпляр, названный «Кали», был обнаружен вдоль Каллум-Крик, притока реки Олдман.

Череп был найден в 2014 году и собран техническими специалистами в 2015 году во время обследования после сильного наводнения в этом районе. Он провел много лет в лаборатории, готовясь к исследованиям и демонстрации. Из-за своего размера и веса череп пришлось отделять от окружающей породы небольшими частями.

Сотрудникам музея потребовалось более 6,500 часов работы в течение семи лет, чтобы подготовить окаменелость, удалив более 815 килограммов твердой породы. Сам череп весит почти 500 килограммов, что делает его массивной и впечатляющей находкой. Считается, что трицератопс не был полностью развит, а это указывает на то, что он мог бы вырасти еще больше, если бы прожил дольше.

Помимо черепа трицератопса, на новой выставке музея «Ископаемые в фокусе» представлены следы динозавров, еще один череп рогатого динозавра, ископаемый крокодил и окаменелости растений. Ожидается, что в будущем будут опубликованы дальнейшие научные исследования, связанные с этим ископаемым.

Источники: Канадская пресса.