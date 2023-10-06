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Недавно обнаруженный череп трицератопса представлен в музее Альберты

ByГабриэль Бота

Октябрь 6, 2023
Недавно обнаруженный череп трицератопса представлен в музее Альберты

Череп трицератопса длиной почти два метра и шириной два метра был представлен в музее в Альберте, Канада. Череп был обнаружен в предгорьях юго-западной Альберты в 2014 году и собран техническими специалистами в 2015 году во время обследования после наводнения 2013 года на юге Альберты.

Трицератопсы, жившие 68–69 миллионов лет назад, являются редкой находкой в ​​этом районе. Череп, найденный вдоль Каллум-Крик, находится примерно в двух часах езды к югу от Калгари и в тридцати километрах к северу от Лундбрека. Образец провел несколько лет в лаборатории, готовясь к исследованию и демонстрации.

Процесс подготовки заключался в разбиении черепа на более мелкие части из-за его размера и веса. Команда музея за семь лет потратила более 6,500 часов, чтобы извлечь более 815 килограммов твердых пород и обнажить череп. Сам череп весит почти 500 килограммов и считается довольно массивным.

Считается, что трицератопс — молодой человек, поскольку он еще не полностью развит. Это говорит о том, что он мог бы вырасти еще больше, если бы прожил дольше. Сотрудники музея назвали ископаемое «Кали» в честь места, где оно было найдено.

Помимо черепа трицератопса, на новой выставке музея «Ископаемые в фокусе» представлены и другие интересные артефакты, в том числе следы динозавров, еще один череп рогатого динозавра, ископаемый крокодил и окаменелости растений.

Обнаружение черепа трицератопса открывает возможность дальнейших научных исследований и исследований. Музей надеется, что эта находка прольет свет на историю и эволюцию этих доисторических существ.

источники:
- Канадская пресса

By Габриэль Бота

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