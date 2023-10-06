Редкий череп трицератопса обнаружен в Альберте

Редкий и хорошо сохранившийся череп трицератопса был обнаружен в предгорьях юго-западной провинции Альберта. Череп длиной и шириной около двух метров был найден в 2014 году и собран техническими специалистами в 2015 году во время исследования, проведенного после наводнения в 2013 году.

За последние несколько лет исследователи обнаружили в этом районе более 200 новых мест окаменелостей и собрали около 500 образцов. Однако череп трицератопса был признан самым значительным открытием. Этот конкретный трицератопс жил примерно 68–69 миллионов лет назад, и окаменелости динозавров обычно не встречаются в регионе, где он был обнаружен.

Череп, названный «Кали», провел несколько лет в лаборатории, готовясь к исследованию и демонстрации. Из-за своего размера и веса череп пришлось осторожно извлечь из окружающей скалы. Сотрудники музея посвятили более 6,500 часов работы и извлекли более 815 килограммов камня, чтобы обнажить череп, который весит почти 500 килограммов.

Считается, что трицератопс — молодой человек, поскольку он еще не полностью развит. Если бы он прожил дольше, он мог бы вырасти еще больше. Это открытие вызвало интерес среди ученых, которые стремятся узнать больше об этом конкретном виде трицератопсов.

Помимо черепа трицератопса, на выставке «Окаменелости в фокусе» в музее также представлены следы динозавров, череп еще одного рогатого динозавра, ископаемый крокодил и окаменелости растений.

Это редкое открытие трицератопса приносит ценные знания об истории и разнообразии динозавров, проливая свет на их существование миллионы лет назад.

источники:

- Канадская пресса