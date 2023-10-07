Лучше всего сохранившийся череп трицератопса, найденный в Канаде, теперь выставлен на обозрение

Королевский музей Тиррелла в Альберте демонстрирует наиболее хорошо сохранившийся и наиболее полный череп трицератопса, когда-либо найденный в Канаде. Череп является частью ежегодной музейной выставки «Ископаемые в фокусе», на которой освещаются важные открытия и новые исследования.

Куратор отдела систематики и эволюции динозавров в музее Калеб Браун рассказал о редкости находки такого полного черепа трицератопса в Канаде. Хотя они относительно распространены в Соединенных Штатах, найти их в Канаде довольно редко.

Череп был обнаружен в 2014 году во время исследования после наводнения на юге Альберты в 2013 году. Технические специалисты собрали его в 2015 году вместе с почти 500 другими экземплярами из более чем 200 новых мест окаменелостей. Браун описывает череп как «красивый» и считает, что это лучшая находка из коллекции.

Череп трицератопса размером примерно два метра в длину и ширину был найден в предгорьях юго-западной провинции Альберта, в районе, где окаменелости динозавров встречаются редко. Он провел несколько лет в лаборатории, тщательно готовясь к исследованиям и демонстрации.

Сотрудники музея потратили более 6,500 часов в течение семи лет на подготовку окаменелости, получившей прозвище «Кали» в честь места, где она была найдена. Чтобы обнажить череп, они удалили более 815 килограммов камня. Сам череп весит почти 500 килограммов.

Считается, что трицератопс не был полностью развит, а это указывает на то, что он мог вырасти еще больше, если бы прожил дольше. Браун также упомянул, что в будущем будут проводиться научные исследования, связанные с обнаружением окаменелостей.

Помимо черепа трицератопса, на выставке «Ископаемые в фокусе» также представлены следы динозавров, череп еще одного рогатого динозавра, ископаемый крокодил и окаменелости растений.

Источники: Канадская пресса.