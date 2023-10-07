Лучше всего сохранившийся череп трицератопса, найденный в Канаде, теперь выставлен на обозрение

Королевский музей Тиррелла в Альберте демонстрирует наиболее хорошо сохранившийся и наиболее полный череп трицератопса, когда-либо найденный в Канаде. Массивный череп является частью музейной выставки «Ископаемые в фокусе», которая освещает важные открытия и новые исследования в области палеонтологии.

Калеб Браун, куратор систематики и эволюции динозавров, описывает этот череп как наиболее полный и лучше всего сохранившийся череп трицератопса в Канаде. Окаменелости трицератопса чаще встречаются в Соединенных Штатах, что делает эту находку особенно редкой для Канады.

Обнаруженный в 2014 году во время исследования после наводнения 2013 года на юге Альберты, череп имеет размеры почти два метра в длину и два метра в ширину. Технические специалисты собрали его в 2015 году вместе с почти 500 другими экземплярами из более чем 200 недавно обнаруженных мест окаменелостей.

Череп трицератопса, найденный в юго-западных предгорьях Альберты вдоль Каллум-Крик, перед выставкой подвергся многолетней подготовке. Из-за своего размера череп был аккуратно удален небольшими кусками после использования существующих разломов в скале.

Сотрудники музея в течение семи лет потратили более 6,500 часов на подготовку окаменелости, получившей прозвище «Кали». Они тщательно удалили более 815 килограммов твердых пород, чтобы обнажить череп, который сам весит почти 500 килограммов.

Трицератопсы жили примерно 68–69 миллионов лет назад и, вероятно, не были полностью развиты. Это говорит о том, что он мог бы вырасти еще больше, если бы прожил дольше.

Помимо черепа трицератопса, на выставке «Ископаемые в фокусе» также представлены следы динозавров, череп еще одного рогатого динозавра, ископаемый крокодил и окаменелости растений. Ожидается, что в будущем будут опубликованы дальнейшие научные исследования, связанные с этим ископаемым.

Источник: Колетт Дерворис из Калгари, The Canadian Press.