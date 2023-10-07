Лучше всего сохранившийся череп трицератопса, найденный в Канаде, представлен в Королевском музее Тиррелла

Королевский музей Тиррелла в Альберте сейчас демонстрирует самый полный и лучше всего сохранившийся череп трицератопса, когда-либо найденный в Канаде. Впечатляющий череп является частью ежегодной музейной выставки «Ископаемые в фокусе», на которой освещаются последние важные открытия и исследования.

Куратор отдела систематики и эволюции динозавров Калеб Браун описывает этот череп как «наиболее полный и лучше всего сохранившийся череп трицератопса в Канаде». Хотя окаменелости трицератопсов относительно распространены в Соединенных Штатах, они редки в Канаде, что делает эту находку особенно примечательной.

Череп длиной почти два метра и шириной два метра, обнаруженный в 2014 году техническими специалистами, обследовавшими местность после сильного наводнения, находился в предгорьях юго-западной провинции Альберта. Этот регион обычно не ассоциируется с окаменелостями динозавров, что повышает важность этой находки. Череп был найден в районе Каллум-Крик, притока реки Олдман, примерно в двух часах езды к югу от Калгари.

После открытия череп прошел годы подготовки в лаборатории, прежде чем его можно было выставить напоказ. Из-за своего размера и веса образец был извлечен осторожно, используя существующие трещины в скале. Сотрудникам музея потребовалось более 6,500 часов в течение семи лет, чтобы тщательно извлечь более 815 килограммов твердых пород и обнаружить череп. Сам череп весит почти 500 килограммов, что подчеркивает его массивные размеры.

Исследователи полагают, что трицератопс не был полностью развит, предполагая, что он мог бы вырасти еще больше, если бы прожил дольше. Кроме того, будут проводиться дальнейшие научные исследования этого замечательного ископаемого.

Помимо черепа трицератопса, на выставке «Ископаемые в фокусе» также представлены следы динозавров, череп еще одного рогатого динозавра, ископаемый крокодил и окаменелости растений.

источники:

– Королевский музей Тиррелла

– Колетт Дервориз, Канадская пресса.