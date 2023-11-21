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Новое открытие бросает вызов традиционному пониманию массивных звезд Be

ByРоберт Эндрю

21 ноября, 2023
Новое открытие бросает вызов традиционному пониманию массивных звезд Be

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Лидса, представило революционное открытие, которое может изменить наше понимание массивных Ве-звезд. Вопреки предыдущим предположениям о том, что Ве-звезды в основном существуют в двойных системах, исследование предполагает, что эти загадочные звезды, скорее всего, являются частью тройных звездных систем. Это открытие, основанное на данных, собранных со спутника Gaia, бросает вызов традиционным теориям звездообразования и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания различных астрономических явлений, таких как черные дыры, нейтронные звезды и гравитационные волны.

Звезды Be, известные своими характерными газовыми дисками, остаются загадкой уже более века. Среди астрономов преобладает мнение, что эти газовые диски возникли в результате быстрого вращения Ве-звезд, взаимодействующих с другой звездой в двойной системе. Однако новое исследование Университета Лидса предлагает другое объяснение.

Ведущий исследователь г-н Додд и профессор Оудмайер использовали данные со спутника Gaia для исследования движения звезд по ночному небу в течение длительных периодов времени. Анализируя траектории B-звезд (перенос массы) и Be-звезд, они смогли обнаружить значительную разницу в количестве спутников между двумя группами. Удивительно, но оказалось, что у Be-звезд было меньше спутников, вопреки ожиданиям. Однако дальнейшее исследование показало, что это несоответствие произошло из-за влияния на систему третьей звезды.

Исследователи предполагают, что во многих случаях третья звезда в тройной системе приводит к сближению звезды-компаньона с Ве-звездой. Эта близость обеспечивает массоперенос между двумя звездами, что приводит к образованию характерного газового диска, наблюдаемого вокруг Ве-звезд. Интересно, что это также может объяснить, почему этих спутников больше нельзя обнаружить, поскольку они становятся слишком тусклыми после потери значительного количества массы.

Значение этого открытия выходит за рамки изучения Ве-звезд. Понимание сложности тройных звездных систем и их роли в звездной эволюции может дать ценную информацию о природе черных дыр, нейтронных звезд и источников гравитационных волн. Это открытие произошло в захватывающее время, когда исследования гравитационных волн быстро продвигаются вперед, а изучение двойственности в звездных системах становится все более важным.

Хотя необходимы дальнейшие исследования для подтверждения и изучения тонкостей тройных звездных систем, это исследование знаменует собой важную веху в нашем понимании массивных Ве-звезд и их места во Вселенной. Бросив вызов традиционным предположениям, исследователи из Университета Лидса открыли новые двери для раскрытия тайн небесных объектов и их эволюции.

By Роберт Эндрю