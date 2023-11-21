Новое открытие бросает вызов традиционному пониманию массивных звезд Be

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Лидса, представило революционное открытие, которое может изменить наше понимание массивных Ве-звезд. Вопреки предыдущим предположениям о том, что Ве-звезды в основном существуют в двойных системах, исследование предполагает, что эти загадочные звезды, скорее всего, являются частью тройных звездных систем. Это открытие, основанное на данных, собранных со спутника Gaia, бросает вызов традиционным теориям звездообразования и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания различных астрономических явлений, таких как черные дыры, нейтронные звезды и гравитационные волны.

Звезды Be, известные своими характерными газовыми дисками, остаются загадкой уже более века. Среди астрономов преобладает мнение, что эти газовые диски возникли в результате быстрого вращения Ве-звезд, взаимодействующих с другой звездой в двойной системе. Однако новое исследование Университета Лидса предлагает другое объяснение.

Ведущий исследователь г-н Додд и профессор Оудмайер использовали данные со спутника Gaia для исследования движения звезд по ночному небу в течение длительных периодов времени. Анализируя траектории B-звезд (перенос массы) и Be-звезд, они смогли обнаружить значительную разницу в количестве спутников между двумя группами. Удивительно, но оказалось, что у Be-звезд было меньше спутников, вопреки ожиданиям. Однако дальнейшее исследование показало, что это несоответствие произошло из-за влияния на систему третьей звезды.

Исследователи предполагают, что во многих случаях третья звезда в тройной системе приводит к сближению звезды-компаньона с Ве-звездой. Эта близость обеспечивает массоперенос между двумя звездами, что приводит к образованию характерного газового диска, наблюдаемого вокруг Ве-звезд. Интересно, что это также может объяснить, почему этих спутников больше нельзя обнаружить, поскольку они становятся слишком тусклыми после потери значительного количества массы.

Значение этого открытия выходит за рамки изучения Ве-звезд. Понимание сложности тройных звездных систем и их роли в звездной эволюции может дать ценную информацию о природе черных дыр, нейтронных звезд и источников гравитационных волн. Это открытие произошло в захватывающее время, когда исследования гравитационных волн быстро продвигаются вперед, а изучение двойственности в звездных системах становится все более важным.

Хотя необходимы дальнейшие исследования для подтверждения и изучения тонкостей тройных звездных систем, это исследование знаменует собой важную веху в нашем понимании массивных Ве-звезд и их места во Вселенной. Бросив вызов традиционным предположениям, исследователи из Университета Лидса открыли новые двери для раскрытия тайн небесных объектов и их эволюции.