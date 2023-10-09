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Наука

Деревья выделяют больше загрязнения воздуха по мере потепления климата, показало исследование

ByГабриэль Бота

Октябрь 9, 2023
Деревья выделяют больше загрязнения воздуха по мере потепления климата, показало исследование

Согласно новому исследованию, проведенному исследователями из Мичиганского государственного университета, деревья, в том числе дуб и тополь, будут выделять больше изопрена — соединения, которое способствует загрязнению воздуха — по мере повышения глобальной температуры. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что по мере нагревания планеты такие растения, как дубы и тополя, будут выделять больше изопрена, что усугубляет плохое качество воздуха и способствует образованию твердых частиц и низкому уровню озона в атмосфере. Однако, хотя изопрен ухудшает загрязнение воздуха, он также улучшает качество чистого воздуха и помогает растениям стать более устойчивыми к стрессовым факторам, таким как насекомые и высокие температуры. Исследование поднимает вопросы о поиске правильного баланса между устойчивостью растений и загрязнением воздуха. Исследователи работают над пониманием биомолекулярных процессов, лежащих в основе производства изопрена в растениях, и того, как на эти процессы влияет изменение климата. В экспериментах с использованием тополя исследователи также обнаружили, что потепление увеличивает выбросы изопрена более чем в десять раз.

Изопрен является вторым по величине выбросом углеводорода на Земле после метана, образующегося в результате деятельности человека. Изопрен взаимодействует с соединениями оксидов азота, содержащимися в загрязнении воздуха, образуя озон, аэрозоли и другие побочные продукты, вредные для людей и растений. Исследователи надеются, что их результаты помогут предвидеть будущие выбросы изопрена и лучше принимать решения о посадке деревьев и контроле загрязнения оксидами азота.

источники:
Труды Национальной академии наук

By Габриэль Бота

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