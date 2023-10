Деревья выделяют больше загрязнения воздуха по мере потепления климата, показало исследование

By

Согласно новому исследованию, проведенному исследователями из Мичиганского государственного университета, деревья, в том числе дуб и тополь, будут выделять больше изопрена — соединения, которое способствует загрязнению воздуха — по мере повышения глобальной температуры. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что по мере нагревания планеты такие растения, как дубы и тополя, будут выделять больше изопрена, что усугубляет плохое качество воздуха и способствует образованию твердых частиц и низкому уровню озона в атмосфере. Однако, хотя изопрен ухудшает загрязнение воздуха, он также улучшает качество чистого воздуха и помогает растениям стать более устойчивыми к стрессовым факторам, таким как насекомые и высокие температуры. Исследование поднимает вопросы о поиске правильного баланса между устойчивостью растений и загрязнением воздуха. Исследователи работают над пониманием биомолекулярных процессов, лежащих в основе производства изопрена в растениях, и того, как на эти процессы влияет изменение климата. В экспериментах с использованием тополя исследователи также обнаружили, что потепление увеличивает выбросы изопрена более чем в десять раз.

Изопрен является вторым по величине выбросом углеводорода на Земле после метана, образующегося в результате деятельности человека. Изопрен взаимодействует с соединениями оксидов азота, содержащимися в загрязнении воздуха, образуя озон, аэрозоли и другие побочные продукты, вредные для людей и растений. Исследователи надеются, что их результаты помогут предвидеть будущие выбросы изопрена и лучше принимать решения о посадке деревьев и контроле загрязнения оксидами азота.

