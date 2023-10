Деревья, выделяющие больше изопрена, могут усугубить загрязнение воздуха и проблемы с озоном

By

Исследователи обнаружили, что по мере нагревания планеты такие деревья, как дубы и тополя, могут выделять больше изопрена — соединения, которое способствует ухудшению качества воздуха. Изопрен усугубляет проблему концентрации твердых частиц в атмосфере и усугубляет проблему низкого содержания озона в атмосфере. Однако это соединение также улучшает качество чистого воздуха и повышает устойчивость растений к стрессовым факторам окружающей среды.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, подчеркивает дилемму достижения баланса между преимуществами и недостатками выброса изопрена. Том Шарки, автор исследования, подчеркивает важность понимания проблемы для поиска эффективных решений.

Изопрен является предметом исследований с 1970-х годов, его уровень выбросов уступает только метану, образующемуся в результате деятельности человека. В 1980-х годах высказывались ошибочные заявления о том, что растения загрязняют воздух больше, чем автомобили. Изопрен вступает в реакцию с соединениями угольных электростанций и способствует образованию озона, аэрозолей и других вредных побочных продуктов, вредных для здоровья человека и растений.

Качество воздуха с подветренной стороны от городов может быть хуже, чем качество воздуха внутри самих городов из-за сочетания изопрена и оксидов азота. Когда воздух, насыщенный изопреном, проходит через город, он сильно загрязняется. В настоящее время исследователи изучают биомолекулярные процессы, которые приводят к производству изопрена в растениях.

Вопреки прежним представлениям о том, что растения производят изопрен исключительно во время фотосинтеза, исследователи обнаружили, что увеличение уровня углекислого газа снижает скорость производства изопрена, в то время как повышение температуры имеет противоположный эффект. Это исследование позволит ученым лучше оценить будущие уровни выбросов изопрена растениями.

Обладая этими знаниями, ученые могут работать над поиском способов смягчения негативных последствий выбросов изопрена, одновременно используя его преимущества для устойчивости растений и адаптации к окружающей среде.

источники:

– Название: Деревья, выделяющие больше изопрена, могут усугубить загрязнение воздуха и проблемы с озоном

– Источник: Труды Национальной академии наук.