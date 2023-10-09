Ученые обнаружили массивную солнечную бурю, произошедшую 14,300 XNUMX лет назад

Международная группа ученых сделала важное открытие, касающееся мощной солнечной бури, произошедшей примерно 14,300 XNUMX лет назад. Исследователи проанализировали годичные кольца древних деревьев, чтобы выявить всплеск уровня радиоуглерода, указывающий на возникновение крупнейшей солнечной бури, когда-либо зарегистрированной.

Команда, состоящая из исследователей из различных учреждений, в том числе из Коллеж де Франс, Университета Экс-Марсель и Университета Лидса, исследовала субископаемые стволы деревьев, найденные возле реки Друзе в Южных Французских Альпах. Изучая отдельные годичные кольца, ученые смогли реконструировать изменения окружающей среды за каждый год жизни дерева. Объединение частей нескольких деревьев позволило команде создать запись, охватывающую тысячи лет.

Анализируя крошечные образцы годичных колец, исследователи обнаружили беспрецедентный всплеск уровня радиоуглерода ровно 14,300 XNUMX лет назад. Сравнение с измерениями бериллия, полученными из ледяных кернов Гренландии, позволяет предположить, что этот всплеск был вызван массивной солнечной бурей, которая выбросила значительный объем энергичных частиц в атмосферу Земли.

Солнечные бури, также известные как корональные выбросы массы или вспышки, включают выброс заряженных частиц и магнитных полей Солнца, которые движутся к Земле с помощью солнечного ветра. Когда эти частицы и поля сталкиваются с магнитосферой Земли, возникает солнечная буря, приводящая к образованию новых изотопов в атмосфере, включая бериллий-10 и радиоуглерод (углерод-14).

Было обнаружено, что возникновение экстремальных солнечных событий, таких как солнечные вспышки и выбросы корональной массы, приводит к кратковременным всплескам энергичных частиц и последующим скачкам уровня радиоуглерода. Эти события представляют потенциальную угрозу для инфраструктуры и систем Земли. Трансформаторы в электросетях могут быть необратимо повреждены, что приведет к длительным отключениям электроэнергии, а спутники, имеющие решающее значение для навигации и связи, могут оказаться неработоспособными. Астронавты также могут столкнуться с повышенным радиационным риском.

Недавно выявленный 14,300 1,030-летний шторм является крупнейшим за всю историю наблюдений, он вдвое превышает ранее подтвержденные события Мияке, произошедшие 1,250 и XNUMX лет назад. Однако точные причины и частота этих экстремальных солнечных бурь еще не до конца изучены, и прогнозирование их возникновения остается сложной задачей.

Изучение этих солнечных бурь подчеркивает необходимость понять поведение Солнца и потенциальные угрозы, которые оно представляет для общества. Исследователи продолжают изучать частоту прошлых солнечных бурь, чтобы оценить будущие риски. Предпринимаются усилия по мониторингу солнечной активности и ее воздействия на инфраструктуру с помощью таких организаций, как Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Исследование «Радиоуглеродный всплеск на уровне 14,300 2023 кал. лет назад в ископаемых деревьях обеспечивает функцию импульсного отклика глобального углеродного цикла во время позднего ледниковья» было опубликовано в журнале «Философские труды Королевского общества А: Математические, физические и инженерные науки» ( XNUMX).

источники:

– Исследование: «Радиоуглеродный всплеск на уровне 14,300 XNUMX кал. лет назад в субископаемых деревьях обеспечивает функцию импульсного отклика глобального углеродного цикла во время позднего ледникового периода».

– Университет Лидса: предоставил дополнительные материалы и интервью.