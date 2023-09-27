Новое исследование выявило возможность повторных землетрясений на северо-западе Тихого океана

Недавнее исследование, проведенное Университетом Аризоны, обнаружило свидетельства сильного землетрясения, которое произошло в низменности Пьюджет на западе Вашингтона более 1,000 лет назад. Благодаря анализу годичных колец исследователи смогли определить, что сейсмическое событие произошло в конце 923 или начале 924 года нашей эры. Это открытие имеет серьезные последствия, поскольку предполагает возможность возникновения подобного землетрясения в этом регионе в будущем.

Древнее землетрясение, вероятно, было результатом разрыва нескольких неглубоких разломов в регионе, что привело к землетрясению магнитудой 7.8. Подобно недавним землетрясениям в Турции и Сирии, вполне возможно, что двойные землетрясения произошли подряд с предполагаемой магнитудой 7.5 и 7.3. Известно, что неглубокие разломы вызывают более сильные и целенаправленные сотрясения по сравнению с другими типами землетрясений.

Результаты этого исследования подчеркивают важность учета взаимосвязанности неглубоких разломов в регионе при разработке инженерных проектов и политики. В настоящее время модели региональных угроз не отражают такую ​​возможность, но исследования показывают, что они должны это делать.

Чтобы определить время древнего землетрясения, исследователи полагались на годичные кольца. Деревья добавляют кольца вокруг своих стволов каждый год, причем ширина колец зависит от климатических условий в это время. Сопоставляя модели роста мертвых деревьев с моделями живых деревьев, исследователи смогли установить точные даты гибели деревьев, погибших в результате землетрясения.

Исследование также извлекло пользу из мощной солнечной бури, которая произошла между 774 и 775 годами, что привело к резкому увеличению количества радиоуглерода. Измерив уровень радиоуглерода в кольцах погибших от землетрясения деревьев, исследователи смогли подтвердить время землетрясения.

В целом, это исследование подчеркивает необходимость дальнейших исследований и обеспечения готовности в Тихоокеанском северо-западном регионе. Крайне важно понимать потенциальные риски, связанные с неглубокими разломами, и взаимосвязь между ними, чтобы защитить миллионы людей, проживающих в этом районе.

источники:

– Университет Аризоны. (н-й). Новое исследование раскрывает историю землетрясений в долине Пьюджет. ScienceDaily. Получено из [источник]

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