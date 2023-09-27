Исследователи используют подводные бензопилы и кольца деревьев, чтобы определить время прошлых землетрясений и потенциальную угрозу Сиэтлу

Исследователи из Университета Аризоны совершили прорыв в понимании времени и потенциальной угрозы землетрясений на северо-западе Тихого океана. Используя подводные бензопилы и изучая годичные кольца, команда смогла точно определить возникновение двух значительных землетрясений, произошедших в регионе более 1,000 лет назад. По оценкам, эти двойные землетрясения имели магнитуду 7.8, что сопоставимо с недавними смертоносными землетрясениями в Турции и Сирии.

Исследование показало, что землетрясения на мелководных разломах, которые обычно встречаются на северо-западе Тихого океана, каким-то образом связаны друг с другом. Это соединение может происходить либо под землей, либо за счет передачи напряжения от одного разлома к другому. Результаты имеют важное значение для региональных моделей опасностей и инженерного проектирования в районе Сиэтла.

Команды водолазов использовали подводные бензопилы для сбора колец с деревьев на дне озер Вашингтон и Саммамиш. Исследователи обнаружили, что два землетрясения произошли либо в конце 923, либо в начале 924 года нашей эры. Землетрясения привели к различным геологическим явлениям, включая поднятие 25-футовой скалы в воздух, местные цунами и оползни, которые уничтожили леса и мусор в близлежащих озерах. .

Годичные кольца сыграли решающую роль в определении времени этих землетрясений. Изучая закономерности роста годичных колец в разных местах, исследователи обнаружили, что деревья погибли в один и тот же год как в районе разломов Седл-Маунтин, так и в Сиэтле. Эта информация, а также всплеск уровня радиоуглерода, вызванный солнечной бурей между 774 и 775 годами нашей эры, подтвердили время землетрясений.

Это исследование продвинуло наше понимание опасности землетрясений на северо-западе Тихого океана. Это показывает, что землетрясения при неглубоких разломах могут происходить синхронно или в быстрой последовательности, что подчеркивает потенциальную угрозу для района Сиэтла. Полученные результаты требуют включения этой возможности в региональные модели угроз и политику, чтобы лучше подготовиться к будущим землетрясениям в регионе.

источники:

– Университет Аризоны

- Глобальные новости (2023 г.)