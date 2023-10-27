Новое название: Раскрывая тайну ирландских стульев для декоративно-прикладного искусства

Редкая и очаровательная коллекция стульев для декоративно-прикладного искусства, созданная между 1880 и 1900 годами, должна украсить аукционный зал на распродаже в Библиотеке джентльменов Шеппарда в следующем месяце. Эти стулья, изготовленные из орехового дерева с красивой резьбой и украшенные роскошными сиденьями с бархатной обивкой, несут безошибочный знак Fota House, выдающегося ирландского поместья. Эти замысловатые стулья, стоимость которых оценивается от 8,000 12,000 до XNUMX XNUMX евро (источник: Sheppard's), дают представление о богатом культурном наследии Ирландии.

Филип Шеппард, владелец аукционного дома, имеет глубокую связь с этими стульями, осознавая их значение, выходящее за рамки простых предметов искусства. Он рассматривает их как проводники древнего повествования. С глубоким чувством убежденности он утверждает: «Они говорят нам, кто и что они такое».

При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что каждый стул таит в себе скрытую тайну – загадочное волосатое лицо, скрытое внутри его конструкции. Каталог проясняет эту загадку, описывая, как на резном щите изображены два херувима, один бодрствующий, другой спящий. Эти небесные существа расправляют крылья, плавно превращаясь в экстравагантную листву, состоящую из листьев аканта. В центре этого зеленого гобелена, под тщательно вырезанной верхней губой и носом, находится лицо загадочного Зеленого Человека. Символ сезонного возрождения, Зеленый Человек стал знаменитым архитектурным мотивом во всем мире. Однако такое изображение — редкость в ирландской мебели, что делает эти стулья еще более исключительными.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова ориентировочная стоимость этих стульев для декоративно-прикладного искусства?

Ответ: Оценочная стоимость этих стульев составляет от 8,000 12,000 до XNUMX XNUMX евро (источник: Sheppard's).

Вопрос: Когда эти стулья будут выставлены на аукцион?

Ответ: Эти стулья будут выставлены на распродаже в «Библиотеке джентльмена Шеппарда» 7 и 8 ноября.

Вопрос: Что означает скрытое лицо на каждом стуле?

Ответ: Скрытое лицо на каждом стуле добавляет интригующий элемент в дизайн, изображая Зеленого Человека, архитектурный мотив, символизирующий сезонное возрождение.

Вопрос: Почему эти стулья считаются редкими?

Ответ: Эти стулья считаются редкими из-за их связи с Домом Фота, известным ирландским поместьем, а также из-за редкости мотива Зеленого Человека в ирландской мебели.