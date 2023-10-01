Открытие TRAPPIST-1: взгляд на Солнечную систему 2.0

TRAPPIST-1, звездная система, расположенная всего в 39 световых годах от нас, привлекла внимание планетологов. Ее часто называют «Солнечной системой 2.0» из-за семи скалистых планет размером с Землю, вращающихся вокруг красного карлика. В 2017 году космический телескоп НАСА «Спитцер» обнаружил уникальную коллекцию планет размером с Землю TRAPPIST-1, расположенных в обитаемой зоне звезды, что сделало ее интересным объектом для дальнейшего исследования.

Недавно исследователи использовали мощные возможности космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) для исследования этих интригующих экзопланет. Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, было посвящено TRAPPIST-1b, планете, ближайшей к своей звезде и, следовательно, самой простой для изучения. Используя инструмент NIRISS компании JWST, исследователи исследовали звездный свет, проходящий через атмосферу TRAPPIST-1b, в частности, в поисках признаков атмосферы.

Хотя исследование не обнаружило атмосферу вокруг TRAPPIST-1b, оно выявило значительное влияние звезды на наблюдения. Исследователи отметили, что эффекты звезды должны быть тщательно изучены, чтобы точно интерпретировать любые будущие атмосферные сигналы от других планет в системе, особенно от тех, которые расположены в обитаемой зоне.

Кроме того, ученые обнаружили в звездном свете «призрачные сигналы», исходящие из темных и ярких пятен на самой звезде. Хотя эти сигналы не были явно связаны с атмосферой планеты, они дают ценную информацию, которая может помешать исследователям сделать преждевременные выводы о составе атмосфер экзопланет.

Одним из заметных различий между TRAPPIST-1 и нашей Солнечной системой является ее центральная звезда. TRAPPIST-1 — красный карлик, который встречается чаще, чем солнцеподобные звезды. Ближайшая планета, TRAPPIST-1b, получает значительно больше радиации, чем Земля, и имеет температуру поверхности от 120 до 220 градусов по Цельсию. Красные карлики, известные своей непредсказуемостью, генерируют звездные вспышки, которые могут повлиять на измерения света, блокируемого планетами. Учет этих вспышек имеет решающее значение для обеспечения точной интерпретации данных.

Хотя исследование не обнаружило атмосферы на TRAPPIST-1b, остается возможность существования тонкой атмосферы, состоящей из воды, углекислого газа или метана. Альтернативно, TRAPPIST-1b может иметь атмосферу, похожую на атмосферу Титана, спутника Сатурна, который может похвастаться плотной атмосферой.

Система TRAPPIST-1, названная в честь Малого телескопа транзитных планет и планетезималей, который первым обнаружил три своих планеты, продолжает привлекать астрономов. Обширные исследования, проведенные с помощью космического телескопа «Спитцер», пролили свет на свойства этих скалистых планет.

Источники: Письма Астрофизического журнала.