Вспышки TRAPPIST-1 изучены с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Команда астрофизиков под руководством Университета Колорадо в Боулдере использовала космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) для исследования солнечных вспышек в системе TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 — красный карлик, расположенный на расстоянии 39 световых лет от нас и известный своими семью каменистыми планетами, три из которых находятся в обитаемой зоне звезды. Исследователи провели подробный спектроскопический анализ четырех солнечных вспышек в TRAPPIST-1, используя данные JWST. Целью было понять, как вспышечная активность влияет на обитаемость планет, и охарактеризовать планетарную среду в звездных системах красных карликов.

Предыдущие исследования показали, что красные карлики M-типа, такие как TRAPPIST-1, вероятно, содержат планеты земной группы в своих обитаемых зонах. Однако красные карлики склонны к вспышкам, что вызывает обеспокоенность по поводу способности планет сохранять свою атмосферу. С помощью усовершенствованной инфракрасной оптики JWST астрономы могут получать спектры атмосфер этих планет, предоставляя данные об их химическом составе.

Команда зафиксировала серию вспышек от TRAPPIST-1 в течение 27 часов, используя инструменты JWST NIRSpec и NIRISS. Это первый раз, когда астрономы наблюдали вспышки в ближнем инфракрасном диапазоне. Наблюдения совпали с транзитом трех планет TRAPPIST-1 перед звездой, что позволило исследователям изучить взаимодействие между вспышками и атмосферами планет.

Отделив свет, создаваемый вспышками, от обычного излучения звезды, команда смогла собрать более четкие и точные данные об атмосферах семи планет TRAPPIST-1. Понимание последствий вспышек имеет решающее значение для правильной интерпретации атмосферных наблюдений и определения потенциальной обитаемости этих экзопланет.

Исследование дает ценную информацию о поведении TRAPPIST-1 и других звездных систем красных карликов. В будущем астрономы надеются изучить атмосферы большего количества экзопланет и продолжить изучение возможности жизни за пределами нашей Солнечной системы.

источники:

– CU Boulder Today: [Ссылка будет добавлена]

– arXiv: [Ссылка будет добавлена]