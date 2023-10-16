Преобразование сточных вод в ценные химические вещества с помощью солнечного света

Исследователи из Шэньчжэньского института передовых технологий и Харбинского технологического института разработали инновационный метод преобразования загрязнителей сточных вод в ценные химические вещества с помощью солнечного света. Этот прорыв потенциально может произвести революцию в области химического производства, обеспечив устойчивый и экологически чистый подход.

Традиционные процессы химического производства часто являются энергоемкими и вредными для окружающей среды. Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали полупроводниковые биогибриды, которые сочетают в себе эффективные светособирающие материалы с живыми клетками, чтобы использовать солнечную энергию для химического производства. Однако проблема заключалась в том, чтобы найти экономически эффективный и экологически чистый способ масштабирования этой технологии.

Исследование было сосредоточено на преобразовании загрязняющих веществ, обнаруженных в сточных водах, в полупроводниковые биогибриды непосредственно в среде сточных вод. Используя органический углерод, тяжелые металлы и сульфатные соединения, присутствующие в сточных водах, в качестве сырья, исследователи смогли создать ценные химические вещества.

Промышленные сточные воды сложны и часто токсичны для бактериальных клеток, что затрудняет их эффективный метаболизм. Он также содержит высокий уровень соли и растворенного кислорода, что требует наличия бактерий с особыми возможностями. Чтобы преодолеть эти проблемы, исследователи выбрали быстрорастущую морскую бактерию под названием Vibrio natriegens, которая обладает исключительной толерантностью к высокой концентрации соли и способностью использовать различные источники углерода. Они разработали бактерию для производства сероводорода, который сыграл решающую роль в создании наночастиц CdS, которые эффективно поглощают свет. Эти наночастицы позволили производить полупроводниковые биогибриды, позволяя нефотосинтезирующим бактериям использовать свет для химического производства.

Их основным целевым химическим веществом был 2,3-бутандиол (БДО), ценный товарный химикат. Результаты показали, что активированные солнечным светом биогибриды значительно увеличили выработку BDO по сравнению с бактериальными клетками. Процесс также продемонстрировал масштабируемость: успешное производство BDO с помощью солнечной энергии в значительных объемах в 5 литров с использованием реальных сточных вод.

Биогибридная платформа не только снижает выбросы углекислого газа и стоимость продукции, но также оказывает меньшее общее воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными методами бактериальной ферментации и производства на основе ископаемого топлива. Кроме того, эти биогибриды можно производить с использованием различных источников сточных вод.

Это исследование представляет собой многообещающий путь преобразования загрязнителей сточных вод в ценные химические вещества с использованием солнечного света, обеспечивая устойчивое и экологически чистое решение для химического производства.

источники:

– Пи, С. и др., Преобразование отходов в химическую энергию с помощью солнечной энергии с помощью полупроводниковых биогибридов, полученных из сточных вод, Nature Sustainability (2023). DOI: 10.1038/s41893-023-01233-2