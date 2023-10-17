Новый метод использует солнечный свет для преобразования загрязнений сточных вод в ценные химические вещества

Исследователи из Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT) и Харбинского технологического института разработали инновационный метод преобразования загрязнителей сточных вод в ценные химические вещества с помощью солнечного света. Этот прорыв может произвести революцию в химическом производстве, сделав его более устойчивым и экологически чистым.

Исследователи использовали полупроводниковые биогибриды, которые состоят из искусственно созданных бактерий и эффективных светособирающих материалов. Эти биогибриды могут более эффективно использовать солнечный свет для производства химических веществ, таких как 2,3-бутандиол. Обычные процессы химического производства являются энергоемкими, но этот новый подход использует возобновляемую солнечную энергию.

Чтобы преодолеть проблемы, связанные с расширением масштабов этой технологии, исследователи сосредоточились на преобразовании загрязняющих веществ из сточных вод непосредственно в среду сточных вод. В качестве сырья для создания биогибридов они использовали органический углерод, тяжелые металлы и сульфатные соединения, присутствующие в сточных водах. Выбрав морскую бактерию под названием Vibrio natriegens, которая обладает исключительной толерантностью к высоким концентрациям солей, исследователи научили созданный штамм использовать различные источники металлов и углерода для производства полупроводниковых биогибридов непосредственно из сточных вод.

Биогибриды смогли производить значительно более высокие урожаи 2,3-бутандиола по сравнению с одними бактериальными клетками. Процесс также можно было масштабировать: производство на солнечной энергии производилось в масштабе 5 литров с использованием реальных сточных вод. Этот экологически чистый подход не только снижает затраты, но и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными методами бактериальной ферментации и производства на основе ископаемого топлива.

«Биогибридная платформа не только отличается меньшим выбросом углекислого газа, но и снижает затраты на продукцию, что приводит к общему меньшему воздействию на окружающую среду по сравнению как с традиционными методами бактериальной ферментации, так и с методами, основанными на ископаемом топливе», — сказал профессор Гао Сян, один из исследователей, участвующих в проекте. изучение.

Это новаторское исследование открывает возможности для преобразования сточных вод в ценные химические вещества с помощью солнечного света, открывая путь к более устойчивому и экологически чистому будущему химического производства.

Источник: Устойчивое развитие природы (doi: 10.1038/s41893-023-01063-6).

Примечание. Определения терминов и источников не приводятся, поскольку они не были приведены в исходной статье.