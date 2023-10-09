Эволюция космической науки и технологий: от «Спутника-1» до «Чандраяана-3»

В освоении космоса за последние годы наблюдался значительный прогресс, а достижения в области технологий способствовали успешным миссиям по всему миру. От запуска Советским Союзом «Спутника-1», первого искусственного спутника, до исторической высадки США на Луну, а теперь и собственной лунной миссии Индии «Чандраяан-3» и солнечной миссии «Адитья-L1» ISRO — влияние этих усилий неоспоримо.

Путешествие началось с Юрия Гагарина, который стал первым космическим путешественником 12 апреля 1961 года. Впоследствии НАСА запустило свою первую миссию космической транспортной системы (STS-1) в 1981 году с астронавтами Джоном Янгом и Робертом Криппеном. Запуск космического телескопа «Хаббл» в 1990 году еще больше расширил наше понимание далеких галактик. Международная космическая станция (МКС), совместная работа пяти космических агентств, была запущена в 1998 году, ознаменовав новую эру в освоении космоса.

Роботизированные миссии также сыграли решающую роль в космической науке. Эти миссии, хотя и лишены членов экипажа, управляются дистанционно или заранее запрограммированы на конкретные операции. Яркие примеры включают «Вояджер-1», марсоходы «Феникс», марсоходы и спускаемые аппараты «Викинг». Миссия «Розетта» Европейского космического агентства (ЕКА) успешно разместила спускаемый аппарат на комете, вращающейся вокруг Солнца, что расширило наши знания о небесных телах.

Космический туризм постепенно становится реальностью, и лидирующие позиции занимают такие компании, как SpaceX. Существуют будущие планы пилотируемых миссий на Марс и за его пределы, как со стороны космических агентств, так и частных предприятий. В 2022 году SpaceX запустила программу космического туризма, позволяющую людям путешествовать за пределы атмосферы Земли за огромную цену.

Искусственный интеллект (ИИ) стал ценным инструментом в освоении космоса. Его области применения варьируются от исследования планет до оптимизации топлива, автоматизированной работы двигателей, определения траектории и картографии Вселенной. ИИ внес значительный вклад в успех космических миссий, облегчив анализ данных и автономную навигацию. Примечательно, что в октябре 3 года группа астрономов из Гавайского университета использовала ИИ для создания крупнейшей в мире 2020D-карты Вселенной, а японские учёные использовали ИИ для удаления шума из данных, полученных японским телескопом Субару, раскрывая истинную форму Вселенной. в июле 2021 года.

Недавние миссии ISRO, такие как Chandrayaan-3 и Aditya-L1, также служат примером интеграции датчиков, камер и алгоритмов на базе искусственного интеллекта. «Чандраян-3» успешно приземлился на Луну в августе 2023 года, отчасти благодаря интеллектуальным технологиям, заложенным в его конструкцию. Адитья-L1, первая индийская космическая обсерватория, нацелена на изучение Солнца и должна достичь точки Лагранжа (L1) в сентябре 2023 года.

Достижения космической науки и техники не только продвинули наше понимание Вселенной, но и способствовали практическому применению ее в нашей повседневной жизни. Телекоммуникации, GPS, дистанционное зондирование, прогнозы погоды и штормовые предупреждения — это лишь несколько примеров того, как освоение космоса повлияло на различные сектора Земли.

В заключение отметим, что область космической науки и техники продолжает развиваться, демонстрируя впечатляющие достижения и потенциал. Ожидается, что по мере развития технологий освоение космоса будет играть все более важную роль в разгадке тайн космоса и решении проблем здесь, на нашей родной планете.

источники:

– Spherical Insights and Consulting: отчет о размере мирового рынка космических исследований

– Гавайский университет: самая большая в мире 3D-карта Вселенной

– Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA): суперкомпьютер ATERUI II.

– Индийская организация космических исследований (ISRO): миссии «Чандраян-3» и «Адитья-L1».