Новое исследование предполагает, что люди поселились в Америке 23,000 XNUMX лет назад

Недавнее исследование бросает вызов предыдущим представлениям о сроках расселения людей в Америке. Традиционно археологи считали, что люди достигли внутренних территорий Северной Америки около 14,000 23,000 лет назад. Однако новые исследования, подкрепленные передовыми методами датирования, показывают, что люди действительно поселились в Америке около XNUMX XNUMX лет назад.

Новое исследование опровергает идею о том, что люди достигли Америки, когда заканчивался последний ледниковый период. Предыдущие теории предполагали, что между двумя большими ледяными щитами образовался свободный ото льда коридор, позволяющий людям мигрировать с Аляски в сердце Северной Америки. Однако эта ортодоксальность была поставлена ​​под сомнение, поскольку доказательства присутствия человека в Америке были отодвинуты на 16,000 XNUMX лет назад.

В сентябре 2021 года в Нью-Мексико были обнаружены ископаемые следы, датируемые примерно 23,000 7,000 лет назад. Эти следы были оставлены группой людей, проходивших мимо древнего озера недалеко от нынешнего места Уайт-Сэндс. Открытие этих следов продлевает историю присутствия человека на континенте на XNUMX лет, переписывая предысторию Америки.

Чтобы определить возраст следов, исследователи использовали радиоуглеродный анализ окаменелой пыльцы, обнаруженной в слоях отложений выше и ниже следов. Радиоуглеродное датирование основано на распаде изотопа углерода-14 в органическом веществе. Критики исследования выразили обеспокоенность по поводу эффекта «жесткой воды», который может повлиять на радиоуглеродные даты. Однако исследователи решили эти проблемы, используя проточную цитометрию — медицинский метод, используемый для подсчета и выделения ископаемой пыльцы для датирования. Метод проточной цитометрии предоставил убедительные доказательства того, что следы действительно были датированы примерно 23,000 XNUMX лет назад.

Кроме того, исследователи использовали метод оптически стимулированной люминесценции (OSL) в качестве независимой проверки. Этот метод измеряет накопление энергии внутри погребенных зерен кварца и позволяет исследователям определить, когда зерна в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Даты OSL подтвердили результаты других методов датирования.

В целом, это исследование проливает новый свет на хронологию расселения людей в Америке, предполагая, что люди поселились в этом регионе гораздо раньше, чем считалось ранее. Исследование также демонстрирует важность передовых методов датирования и междисциплинарного сотрудничества в разгадке тайн человеческой истории.

источники:

– Служба национальных парков (изображение следов)