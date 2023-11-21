Новая стратегия повышает проводимость и стабильность протонных проводников

Инновационный подход к повышению проводимости и стабильности протонных проводников при средних и низких температурах был обнаружен учеными Токийского технологического института. Донорно легируя материнский материал неупорядоченными собственными кислородными вакансиями вместо широко используемого метода акцепторного легирования, исследователи смогли значительно улучшить протонную проводимость и стабильность протонных проводников перовскитного типа. Этот прорыв открывает новые возможности для проектирования топливных элементов и электролизеров.

Протонные керамические (или протонпроводящие) топливные/электролизные элементы (PCFC/PCEC) привлекают все больше внимания как технология устойчивой энергетики. Эти устройства способны преобразовывать химическую энергию в электричество и наоборот с нулевым уровнем выбросов при низких или средних температурах. Они потенциально могут служить эффективными источниками энергии для различных применений. В отличие от других типов топливных элементов и электролизеров, PCFC/PCEC не используют катализаторы из драгоценных металлов или дорогие сплавы, что делает их более экономически эффективными.

До сих пор не было сообщений о протонных проводниках, обладающих как высокой проводимостью, так и высокой стабильностью при средних и низких температурах. Это ограничение, известное как «разрыв Норби», уже много лет является проблемой для учёных. Однако профессор Масатомо Яшима и его команда из Токийского технологического института разработали новую стратегию, позволяющую преодолеть этот разрыв.

Вместо использования акцепторного легирования, которое вводит примеси для создания кислородных вакансий в кристаллической решетке, исследователи сосредоточились на донорном легировании. Легируя материнский материал донорной примесью, они смогли уменьшить эффект захвата протонов, возникающий при легировании акцептора. Это привело к высокой протонной проводимости и повышению стабильности.

Эксперименты и теоретический анализ команды с использованием передовых методов моделирования продемонстрировали, что материал, легированный донорами, демонстрирует исключительную протонную проводимость при средних и низких температурах. Кроме того, он продемонстрировал высокую стабильность в различных атмосферах, что делает его многообещающим кандидатом для практического применения.

Это открытие открывает новые возможности для разработки протонных проводников для PCFC/PCEC с беспрецедентными характеристиками. Стратегии, предложенные исследователями, и открытие нового материала могут оказать значительное влияние в области энергетики, экологии, науки и технологий.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое донорский допинг?

Ответ: Донорское легирование включает в себя введение легирующей примеси в материал для увеличения его электропроводности или изменения его свойств.

Вопрос: Что такое акцепторный допинг?

Ответ: Акцепторное легирование — это метод, используемый для введения примесей в материал для создания кислородных вакансий и повышения его проводимости.

Вопрос: Что такое проводники протонов?

Ответ: Протонные проводники — это материалы, которые могут переносить протоны, позволяя преобразовывать химическую энергию в электричество и наоборот в топливных элементах и ​​электролитических элементах.

Вопрос: Что такое «разрыв Норби»?

Ответ: «Разрыв Норби» означает отсутствие материалов, которые обладают высокой проводимостью и стабильностью при промежуточных и низких температурах в протонных проводниках. Это стало вызовом для ученых в этой области.