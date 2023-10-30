Исследование будущего космических миссий Великобритании с Axiom Space

Космическое агентство Великобритании (UKSA) недавно начало новое партнерство с Axiom Space, хьюстонской компанией, специализирующейся на коммерческих космических миссиях. Целью этого сотрудничества является планирование миссии с участием четырех астронавтов на борту, спонсируемой коммерческими организациями. Хотя ходили слухи, что миссию может возглавить отставной британский астронавт Тим ​​Пик, в UKSA пояснили, что еще слишком рано рассуждать о членах экипажа или деталях миссии.

Axiom Space предлагает альтернативу традиционным ротациям космических станций, обеспечивая двухнедельные миссии на космическую станцию. Однако эти миссии должны соответствовать правилам НАСА, которые включают в себя командование бывшим астронавтом агентства. Тим Пик, который летал в составе Европейского космического агентства (ЕКА) и Великобритании во время экспедиций 46/7, был первым человеком, родившимся в Великобритании, который отправился в космос без частных контрактов или других соглашений о гражданстве.

Миссия UKSA соответствует национальной космической стратегии страны на 2021 год, в которой основное внимание уделяется коммерческим возможностям, международному сотрудничеству и развитию науки и технологий. Помимо научных исследований и демонстраций технологий, астронавты будут участвовать в образовательной и просветительской деятельности, чтобы вдохновить молодых людей на изучение предметов STEAM и на будущую карьеру в космическом секторе.

На данном этапе UKSA и Axiom Space тесно сотрудничают с ESA по выполнению полета и подбору экипажа. Концепция миссии все еще формулируется, и если она будет продолжена, демонстрация может сыграть решающую роль в сертификации новых технологий для будущих космических миссий. UKSA подчеркивает, что миссия все еще находится на стадии исследования и может не полететь, если концепция не будет соответствовать подходящим критериям. Однако, если миссия будет продвигаться вперед, она будет полностью спонсироваться британскими компаниями.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Кто такое Axiom Space?

Ответ: Axiom Space — это компания из Хьюстона, специализирующаяся на коммерческих космических миссиях.

Вопрос: Тим Пик возглавит миссию?

Ответ: Пока рано рассуждать о составе экипажа миссии.

Вопрос: Какова цель миссии UKSA?

Ответ: Целью миссии является проведение научных исследований, демонстрация технологий, а также содействие образованию STEAM и будущей карьере в космическом секторе.

Вопрос: Как будет финансироваться миссия?

Ответ: Все расходы на миссию будут покрыты за счет спонсорства британских компаний.

Вопрос: На каком этапе сейчас находится миссия?

Ответ: Миссия все еще находится на ранней стадии планирования: UKSA и Axiom Space работают над формулировкой концепции миссии.