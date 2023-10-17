TOI-1801 b: Мини-Нептун умеренного климата в молодой планетной системе

Мы объявляем об открытии TOI-1801 b, удивительного мини-Нептуна умеренного климата, вращающегося вокруг молодой звезды-карлика М. Первоначально идентифицированный как кандидат на планету TESS в апреле 2020 года, TOI-1801 b имеет период 21.3 дня. Однако последующие наземные наблюдения, включая фотометрию во время транзита и за его пределами, а также точные измерения лучевой скорости, показали, что истинный период планеты составляет 10.6 дней.

Благодаря этим последующим наблюдениям мы определили, что TOI-1801 b имеет массу 5.74 ± 1.46 M⊕ и радиус 2.08 ± 0.12 R⊕. На основании этих измерений мы можем с уверенностью сделать вывод, что TOI-1801 b состоит преимущественно из воды и горных пород с незначительным количеством (до 2% по массе) газообразного водорода в его атмосфере.

Более того, возраст системы, оцениваемый примерно в 900 миллионов лет, ставит TOI-1801 b в число популяций молодых транзитных экзопланет. TOI-1801 b, представленная рядом с другими известными экзопланетами, выделяется как уникальный член.

На диаграмме, иллюстрирующей взаимосвязь массы и радиуса, неопределенности TOI-1801 b изображены в виде цветных заштрихованных областей с уровнями достоверности. Модели состава, представленные линиями разного цвета, дают представление о потенциальной структуре экзопланеты. В частности, на средней и правой панелях показаны модели состава без газа и с газовой оболочкой соответственно. Сплошные и пунктирные линии на правой панели обозначают различные температурные сценарии газовой оболочки.

Для справки, на диаграмме также показаны Земля и Нептун. Кроме того, мы включили B22 и M22 в качестве эталонов из-за противоречивых результатов, опубликованных для одной и той же планеты, что указывает на разные измерения.

В заключение отметим, что TOI-1801 b представляет собой интересное дополнение к нашим знаниям об экзопланетах. Его умеренный характер, состав и молодой возраст делают его привлекательной целью для дальнейших исследований. Продолжающееся изучение таких экзопланет способствует нашему пониманию формирования и эволюции планет в различных средах за пределами нашей Солнечной системы.

Определения:

– TESS: транзитный спутник для исследования экзопланет

– М-карлик: тип звезды главной последовательности, также известный как красный карлик, с массой от 0.08 до 0.6 массы Солнца.

– Лучевая скорость (RV): измерение движения звезды к наблюдателю или от него с использованием эффекта доплеровского сдвига.

– Масса и радиус: масса относится к количеству материи в объекте, а радиус измеряет расстояние от центра до внешней поверхности.

– Линии изоплотности: пунктирные серые линии на диаграмме масса-радиус, которые представляют линии одинаковой плотности в различных моделях состава.

– Удельная энтропия: термодинамическое свойство, которое количественно определяет беспорядок или хаотичность системы.

– H2: Молекулярный газообразный водород.

– CARMENES и HIRES: инструменты, используемые для точных измерений лучевой скорости.

источники:

– Барраган и др. (2022)

– Эль Муфтий и др. (2023)

- Цзэн и др. (2019)

– astro-ph.EP (идентификатор arXiv)