Программа НАСА «Артемида»: новая эра исследования Луны

Новая программа под названием «Артемида», инициированная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), направлена ​​на то, чтобы отправить американских астронавтов обратно на Луну к 2025 или 2026 году и создать лунный базовый лагерь в течение следующего десятилетия. Ориентировочный бюджет миссии в 93 миллиарда долларов вызвал споры о том, должно ли НАСА отдавать приоритет высадке на Луну, а не борьбе с изменением климата.

Согласно опросу Pew Research Center, проведенному в 2023 году, только 12% американцев считают отправку астронавтов на исследование Луны приоритетной задачей. Большинство (41%) считают, что это неважно или вообще не следует заниматься, в то время как 50% считают, что НАСА должно полностью переключить свое внимание на решение проблемы изменения климата.

Однако эксперты из Стэнфордского университета выразили подавляющую поддержку программе «Артемида», сравнив ее с исторической миссией «Аполлон-11», которая впервые высадила людей на Луну. Программа «Аполлон», которая состоялась в 1969 году, была обусловлена ​​национальным императивом времен холодной войны — продемонстрировать технологическое превосходство над Советским Союзом.

С другой стороны, программа «Артемида» была создана в результате Директивы о космической политике 2017 года. Его основная цель — возглавить инновационную и устойчивую программу геологоразведочных работ, способствующую сотрудничеству с коммерческими и международными партнерами. Программа направлена ​​на расширение присутствия человека в Солнечной системе, получение новых знаний и изучение истории Солнца, Земли и лунной системы.

Эксперты утверждают, что «Артемида» будет не только способствовать научным и технологическим достижениям, но и иметь практическое применение. Технологии, разработанные для космических программ, часто возвращаются на Землю, способствуя решению технологических проблем. Кроме того, программа направлена ​​на создание жизнеспособного ландшафта для выживания человека на Луне, что имеет последствия как для коммерческих интересов, так и для долгосрочного выживания человеческого вида.

Некоторые эксперты подчеркивают, что освоение Луны означает не пренебрежение изменением климата, а, скорее, улучшение нашей жизни на Земле. Луна предлагает ресурсы, которые на Земле мало или трудно добыть, например, драгоценные минералы. Добыча этих ресурсов на Луне может смягчить потенциальные проблемы истощения ресурсов на нашей планете.

Однако были высказаны опасения по поводу права собственности на лунные ресурсы и сохранения Луны как общего экологического, культурного и научного объекта. Крайне важно решить этические и управленческие вопросы, касающиеся исследования Луны и деятельности частных подрядчиков в космосе.

Тем не менее, многие эксперты из Стэнфорда полагают, что НАСА может одновременно заниматься исследованием Луны и борьбой с изменением климата. Они утверждают, что бюджет НАСА относительно невелик по сравнению с другими правительственными инициативами и что экономическая деятельность, создаваемая программами «Луна-Марс», поддерживает тысячи рабочих мест и вносит миллиарды в экономику.

Кроме того, программа «Артемида» призвана вдохновить «поколение Артемиды» и способствовать разнообразию в космической отрасли. Включение астронавтов разного происхождения, в том числе первой женщины и первого цветного человека на Луне, рассматривается как позитивный шаг на пути к созданию более разнообразной рабочей силы и поощрению молодых людей к карьере в областях STEM.

Подводя итог, можно сказать, что программа НАСА «Артемида» представляет собой новую эру исследования Луны. Хотя существуют дебаты относительно приоритетов и проблем по поводу добычи ресурсов и владения ими, программа предлагает значительные научные, технологические, коммерческие и вдохновляющие возможности. Его успех может проложить путь к устойчивому присутствию человека за пределами Земли и способствовать нашему пониманию Вселенной.

источники:

– Исследование Pew Research Center, 2023 г.

– Дж. Скотт Хаббард, бывший директор НАСА в Эймсе и почетный директор Центра передового опыта в области коммерческих космических перевозок.

– Симона Д'Амико, доцент кафедры аэронавтики и астронавтики Стэнфордского университета

– Элис Горман, космический археолог и соавтор «Декларации прав Луны»

– Шеннон Сильви Абельсон, постдокторант, изучающий экологическую этику, космический энвайронментализм и философию астрономии и астрофизики в Стэнфордском университете.