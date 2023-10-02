НАСА запустит ракеты во время кольцевого затмения 2023 года для изучения воздействия на верхние слои атмосферы

Миссия НАСА по зондированию ракеты под названием «Атмосферные возмущения вокруг пути затмения» (APEP) запустит три ракеты во время кольцевого солнечного затмения 14 октября 2023 года, чтобы изучить влияние внезапного уменьшения солнечного света на верхние слои атмосферы. Миссия APEP под руководством Ароха Барджатьи, профессора Университета аэронавтики Эмбри-Риддла, направлена ​​на исследование изменений в ионосфере — области атмосферы, где солнечный свет взаимодействует с атомами с образованием ионов и электронов.

Во время солнечного затмения температура и плотность ионосферы быстро падают, а затем снова повышаются, вызывая волны, колеблющиеся по ионосфере. Запуская ракеты за пределы кольцевой траектории — области, где Луна полностью закрывает Солнце, — команда APEP планирует развернуть инструменты, которые будут измерять изменения в электрических и магнитных полях, плотности и температуре. Эти измерения станут первыми одновременными наблюдениями из нескольких мест в ионосфере во время солнечного затмения.

В дополнение к ракетным измерениям миссия APEP также будет использовать наземные наблюдения соавторов исследовательской лаборатории ВВС и обсерватории Хейстэк Массачусетского технологического института. Высотные воздушные шары, запущенные студентами из Эмбри-Риддла, будут измерять изменения погоды во время затмения.

Ракеты APEP будут запущены в октябре 2023 года из Нью-Мексико, а затем будут восстановлены и повторно запущены в апреле 2024 года с летной базы НАСА Уоллопс в Вирджинии во время полного солнечного затмения. Эти запуски дадут представление о широко распространенных последствиях затмения для верхних слоев атмосферы.

Источники: НАСА, Студия научной визуализации.