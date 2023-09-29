CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Миссия НАСА по изучению воздействия солнечных затмений на ионосферу

ByВики Ставропулу

сентябрь 29, 2023
Миссия НАСА по изучению воздействия солнечных затмений на ионосферу

Миссия НАСА по зондированию ракеты, известная как «Атмосферные возмущения вокруг траектории затмения» (APEP), должна запустить три ракеты во время кольцевого затмения в октябре 2023 года. Возглавляет миссию Аро Барджатья, профессор инженерной физики в Университете аэронавтики Эмбри-Риддла. Целью миссии является изучение того, как внезапное падение солнечного света во время затмения влияет на верхние слои атмосферы, в частности на ионосферу.

Ионосфера, атмосферный слой, расположенный примерно в 50 милях и дальше, становится электрическим из-за УФ-компонента солнечного света. Этот слой состоит из высоколетящих ионов и электронов, которые в течение дня разделены постоянной энергией Солнца. Однако во время затмения температура и плотность ионосферы быстро падают и растут, создавая волны, которые колеблются по ионосфере.

Миссия APEP запустит ракеты до, во время и после пика затмения, сразу за пределами кольцевой траектории. На каждой ракете будут установлены небольшие научные инструменты для измерения изменений электрических и магнитных полей, плотности и температуры. Это будут первые одновременные измерения, выполненные из нескольких мест ионосферы во время солнечного затмения.

Использование зондирующих ракет позволяет проводить точные измерения в конкретных регионах космоса и на разных высотах. Ракеты APEP будут измерять высоту от 45 до 200 миль над землей по своей траектории, предоставляя ценные данные о вертикальном измерении в небольших пространственных масштабах. Миссию также будут поддерживать наземные наблюдения, включая измерения плотности ионосферы и нейтрального ветра, радиолокационные наблюдения и развертывание высотных шаров-зондов.

Ракеты APEP, запущенные в Нью-Мексико, будут восстановлены и повторно запущены с летной базы НАСА в Уоллопсе в Вирджинии во время полного солнечного затмения в апреле 2024 года. Это даст еще одну возможность измерить влияние затмения на ионосферу.

Изучая широко распространенное воздействие затмений на ионосферу, миссия APEP стремится улучшить наше понимание этого атмосферного слоя и его важности для спутниковой связи и других космических средств.

Источники: НАСА.

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

НАСА опубликовало ранее не публиковавшиеся фотографии Панорамы Луны Сатурна

Октябрь 1, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Гольфстрим ослабевает, и последствия серьезны

Октябрь 1, 2023 Роберт Эндрю
Наука

НАСА выбирает SpaceX для запуска малых спутников для изучения космической погоды

Октябрь 1, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

НАСА опубликовало ранее не публиковавшиеся фотографии Панорамы Луны Сатурна

Октябрь 1, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Гольфстрим ослабевает, и последствия серьезны

Октябрь 1, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

НАСА выбирает SpaceX для запуска малых спутников для изучения космической погоды

Октябрь 1, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Расшифровка тайны суперболтов: самые сильные удары молний на Земле

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев