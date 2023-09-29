Миссия НАСА по изучению воздействия солнечных затмений на ионосферу

Миссия НАСА по зондированию ракеты, известная как «Атмосферные возмущения вокруг траектории затмения» (APEP), должна запустить три ракеты во время кольцевого затмения в октябре 2023 года. Возглавляет миссию Аро Барджатья, профессор инженерной физики в Университете аэронавтики Эмбри-Риддла. Целью миссии является изучение того, как внезапное падение солнечного света во время затмения влияет на верхние слои атмосферы, в частности на ионосферу.

Ионосфера, атмосферный слой, расположенный примерно в 50 милях и дальше, становится электрическим из-за УФ-компонента солнечного света. Этот слой состоит из высоколетящих ионов и электронов, которые в течение дня разделены постоянной энергией Солнца. Однако во время затмения температура и плотность ионосферы быстро падают и растут, создавая волны, которые колеблются по ионосфере.

Миссия APEP запустит ракеты до, во время и после пика затмения, сразу за пределами кольцевой траектории. На каждой ракете будут установлены небольшие научные инструменты для измерения изменений электрических и магнитных полей, плотности и температуры. Это будут первые одновременные измерения, выполненные из нескольких мест ионосферы во время солнечного затмения.

Использование зондирующих ракет позволяет проводить точные измерения в конкретных регионах космоса и на разных высотах. Ракеты APEP будут измерять высоту от 45 до 200 миль над землей по своей траектории, предоставляя ценные данные о вертикальном измерении в небольших пространственных масштабах. Миссию также будут поддерживать наземные наблюдения, включая измерения плотности ионосферы и нейтрального ветра, радиолокационные наблюдения и развертывание высотных шаров-зондов.

Ракеты APEP, запущенные в Нью-Мексико, будут восстановлены и повторно запущены с летной базы НАСА в Уоллопсе в Вирджинии во время полного солнечного затмения в апреле 2024 года. Это даст еще одну возможность измерить влияние затмения на ионосферу.

Изучая широко распространенное воздействие затмений на ионосферу, миссия APEP стремится улучшить наше понимание этого атмосферного слоя и его важности для спутниковой связи и других космических средств.

Источники: НАСА.