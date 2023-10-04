Настоятельная необходимость борьбы с мошенничеством и неправомерными действиями в медицинских исследованиях

В своей новой книге «Доверие к медицинским исследованиям» Уорвик П. Андерсон, почетный профессор физиологии и биомедицинских наук Университета Монаша в Австралии, подчеркивает острую проблему мошенничества и научного мусора в области медицинских исследований. Андерсон признает, что ученым часто бывает сложно признать наличие мошенничества и неправомерных действий в своем сообществе, предпочитая придерживаться идеалистического взгляда на то, что наука невосприимчива к таким проблемам.

Хотя непреднамеренные ошибки и невежество могут стать причиной некоторых ошибочных результатов исследований, Андерсон утверждает, что есть люди, которые намеренно раздвигают границы, фабрикуют данные и обманывают в погоне за личными амбициями и финансовой выгодой. Однако научное сообщество не желает открыто обсуждать проблему мошенничества в исследованиях, что усугубляет проблему, увековечивая порочный круг невежества.

Экспертная оценка, воспроизведение экспериментов и самокорректирующаяся природа науки часто рекламируются как эффективные механизмы противодействия мошенничеству. Тем не менее, Андерсон предупреждает, что рецензирование не является надежным способом выявления мошеннических исследований, повторные исследования получают мало поддержки со стороны спонсоров, а отрицательные результаты повторений с трудом публикуются. Следовательно, он выступает за то, чтобы ученые больше участвовали в дискуссиях о неправомерных исследованиях, чтобы эффективно бороться с этой проблемой.

Чтобы решить эту проблему, Андерсон предлагает превратить медицинские исследования в настоящую профессию. В отличие от таких областей, как медицина и стоматология, для медицинских исследователей не существует специальных программ обучения или требований к аккредитации. Андерсон считает, что внедрение процессов профессиональной сертификации, стандартов компетентности и этических принципов в медицинских исследованиях позволит привлечь исследователей к ответственности за свои действия и защитить целостность профессии.

Андерсон признает опасения, что внутренняя критика может быть использована критиками, в том числе политиками, для подрыва научных исследований и контроля над финансированием. Однако он подчеркивает, что долгосрочный риск бездействия намного перевешивает эти опасения. Он призывает ученых критически изучить исследовательскую практику, предложения по финансированию и публикации и активно искать решения для борьбы с мошенничеством и неправомерными действиями, чтобы защитить репутацию медицинских исследований.

Источник: книга Уорика Андерсона «Доверие к медицинским исследованиям».

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