Запрограммированное устранение ДНК: удивительный феномен в эволюции

Недавнее исследование, проведенное Мари Делатр и ее командой в Высшей нормальной школе в Лионе, пролило свет на интригующий феномен, называемый программируемым устранением ДНК (PDE). PDE возникает, когда организмы намеренно удаляют части своего генома, что противоречит традиционному убеждению, что геном следует сохранить и добросовестно передать следующему поколению.

Хотя ПДЭ наблюдался только примерно у 100 видов в разных ветвях жизни, он может быть более распространенным, чем считалось ранее. Исследование Делатра было сосредоточено на нематоде Mesorhabditis belari, которая, как было обнаружено, уничтожила примерно одну треть своего генома во время развития. Удаленные последовательности представляли собой в основном повторяющиеся участки некодирующей ДНК, включая транспозоны, которые представляют собой самореплицирующиеся последовательности ДНК, которые могут оказывать как вредное, так и полезное воздействие на хозяина.

Удаление этих повторяющихся последовательностей ДНК с помощью ФДЭ позволяет предположить, что такие организмы, как M. belari, активно уничтожают паразитическую ДНК, например транспозоны, которые могут мешать нормальным клеточным функциям. Избавившись от этих последовательностей, клетки могут защитить свои геномы и обеспечить эффективное функционирование. Однако PDE может иметь и другие функции. Делатр предполагает, что помимо борьбы с паразитами ФДЭ может помочь клеткам оптимизировать свои геномы при переходе через разные стадии жизни.

Открытие ФДЭ датируется 1887 годом, когда Теодор Бовери наблюдал это явление у нематод, паразитирующих на лошадях. Однако эта концепция оставалась второстепенной, пока недавние исследования не пролили свет на ее значение. В настоящее время ученые идентифицировали ФДЭ у различных организмов, включая одноклеточные инфузории, насекомых и певчих птиц.

Исследование Делаттра не только подтверждает существование PDE, но и дает представление о механизмах, лежащих в его основе. Понимая PDE и его потенциальные функции, исследователи могут разгадать сложную взаимосвязь между клетками и их геномами, открывая новые возможности эволюционных исследований.

источники:

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