Крошечный египетский динозавр по имени «Игай Семху» заполняет пробел в истории динозавров

Новый вид динозавров был назван почти через пятьдесят лет после того, как его окаменелости были обнаружены в Западной пустыне Египта. Динозавр, титанозавр, теперь официально известен как «Игай семху», что на древнеегипетском языке означает «Забытый повелитель оазиса». Он жил примерно семьдесят пять миллионов лет назад на территории нынешнего оазиса Харга.

Небольшой титанозавр, длина которого оценивается от 33 до 50 футов, получил свое официальное название в июле 2023 года, и информация была опубликована в Журнале палеонтологии позвоночных. Открытие «Игай семху» заполняет пробелы в нашем понимании истории динозавров.

Первоначально немецкие исследователи обнаружили окаменелости в 1977 году, но на многие годы о них забыли, пока Мэтью Ламанна и его команда не решили их пересмотреть. Было установлено, что «Игай семху» принадлежит к новой группе динозавров-титанозавров, которые представляли собой травоядных динозавров с маленькой головой, длинной шеей и крупным телом.

Во времена, когда жил «Игай семху», большинство зауроподов уже исчезло, и единственной оставшейся ветвью зауроподов были титанозавры. Титанозавры различались по размеру: от маленьких, как корова, до больших, как горбатый кит. Судя по размеру костей ног, можно предположить, что «Игай семху» был длиной примерно со школьный автобус.

Нехватка соответствующих окаменелостей означает, что наши знания об истории динозавров ограничены, особенно в континентальной Африке. В нашем понимании истории динозавров за последние тридцать миллионов лет, особенно в Африке, существует значительный пробел. Это связано с относительно коротким периодом времени, в течение которого палеонтологи исследовали континент, и трудностями с доступом к местам ископаемых.

«Игай семху» считается одним из наиболее полных окаменелостей динозавров, когда-либо обнаруженных в Африке, несмотря на то, что они фрагментарны. Его открытие является значительным дополнением к нашему пониманию истории динозавров и заполняет ценный пробел в наших знаниях.