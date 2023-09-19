Данные свидетельствуют о том, что древние морские животные, возможно, помогли сформировать эволюцию нейронов

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cell, изучает эволюцию нейронов у животных, уделяя особое внимание плакозоам, морским животным миллиметрового размера. Исследователи из Центра геномной регуляции в Барселоне обнаружили, что специализированные секреторные клетки, обнаруженные у плакозой, потенциально могут быть предшественниками нейронов у более сложных животных.

Плакозоа — простые существа, у которых отсутствуют части тела или органы. Они размером примерно с большую песчинку и питаются водорослями и микробами в мелководных теплых морях. По оценкам, эти животные впервые появились на Земле около 800 миллионов лет назад и являются одной из пяти основных линий животных.

Исследователи использовали различные молекулярные методы и вычислительные модели, чтобы составить карту различных типов клеток плакозой и понять, как они развивались. Они создали «клеточные атласы», которые позволили им идентифицировать кластеры или «модули» генов, связанных с конкретными типами клеток. Сравнивая разные виды, они реконструировали, как эти клетки развивались с течением времени.

Исследование показало, что у плакозой есть девять основных типов клеток, соединенных промежуточными типами клеток, которые переходят между ними. Эти клетки растут и делятся, чтобы поддерживать баланс, необходимый животному для передвижения и питания. Интересно, что исследователи обнаружили у плакозойных особую группу пептидергических клеток, которые имеют сходство с нейронами. Это сходство не было обнаружено у других животных с ранним ветвлением, таких как губки или гребневики.

Исследователи обнаружили, что пептидергические клетки плакозой дифференцируются аналогично процессу нейрогенеза у более развитых животных. У них также есть генные модули, необходимые для пресинаптического каркаса нейрона, который позволяет им отправлять сообщения. Однако им не хватает компонентов, необходимых для приема нейронного сообщения или для проведения электрических сигналов.

Кроме того, исследование показало, что типы клеток плакозойных общаются друг с другом с помощью специфических белков, называемых GPCR и нейропептидами, аналогично тому, как нейроны общаются с помощью нейропептидов в различных физиологических процессах.

Полученные данные позволяют предположить, что эволюция нейронов началась около 800 миллионов лет назад с появлением секреторных клеток у плакозой. Со временем эти клетки приобрели новые генные модули, которые позволили развить постсинаптические каркасы, аксоны, дендриты и ионные каналы, что привело к образованию настоящих нейронов.

Это исследование проливает свет на ранние стадии эволюции нейронов и дает представление о происхождении сложных нервных систем, наблюдаемых сегодня у более развитых животных.

источники:

– [Журнал сотовой связи](https://cell.com)

– [Центр геномного регулирования](https://www.crg.eu/)