Эволюция нейронов: идеи плакозойцев

Исследователи из Центра геномной регуляции в Барселоне сделали важное открытие, касающееся эволюции нейронов. Они сосредоточили свое исследование на плакозоях, морских существах размером в миллиметр, и обнаружили, что специализированные секреторные клетки этих древних животных, возможно, дали начало нейронам в более сложных организмах.

Плакозоа — простые существа, впервые появившиеся на Земле примерно 800 миллионов лет назад. Эти крошечные животные не имеют частей тела или органов и выживают, питаясь водорослями и микробами. Исследователи обнаружили, что пептидергические клетки плакозойных демонстрируют сигналы нейрогенеза и обладают генными модулями, сходными с пресинаптическими нейрональными структурами. Эти клетки также используют систему связи, аналогичную процессам, управляемым нейропептидами, обнаруженным в нейронах.

Исследование включало картирование различных типов клеток плакозой и анализ их характеристик и генных модулей. Исследование показало, что клетки плакозой дифференцируются от эпителиальных клеток-предшественников посредством сигналов, напоминающих нейрогенез. У них также есть генные модули, необходимые для пресинаптического каркаса нейрона. Однако у них отсутствуют компоненты для приема нейронного сообщения, и они не способны проводить электрические сигналы.

Сходство между пептидергическими клетками плакозой и нейронами поразительно. Эти клетки имеют много общих характеристик с примитивными нейрональными клетками, что позволяет предположить, что они могут быть эволюционной ступенькой на пути к развитию нейронов.

Это открытие бросает вызов предыдущим представлениям об эволюции нейронов и предполагает, что основы нейронов начали формироваться 800 миллионов лет назад. С эволюционной точки зрения ранние нейроны могли возникнуть как пептидергические секреторные клетки, подобные тем, которые обнаружены у плакозой. Со временем эти клетки приобрели новые генные модули и превратились в сложные нервные системы, наблюдаемые у более развитых животных.

Хотя еще многое предстоит узнать об истории эволюции нервных систем, это исследование дает ценную информацию о происхождении нейронов. Наличие молекулярного сходства между клетками плакозой и нейронами поднимает вопросы о траектории эволюции нейронов и уникальных характеристиках различных линий животных.

Источник: Центр геномного регулирования.