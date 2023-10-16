Крошечный завод по производству водяной муки демонстрирует потенциал для кормления астронавтов в будущих миссиях

Исследователи, исследующие способы поддержания астронавтов в будущих миссиях, обнаружили потенциал крошечного растения под названием водяная мука. Несмотря на то, что группы водяных растений меньше булавочной головки, они продемонстрировали способность выдерживать силу тяжести, в 20 раз превышающую земную. Такая устойчивость к высокому давлению делает водяную муку главным кандидатом на питание космонавтов и эффективное производство кислорода в космосе.

Водяная мука, самое маленькое цветущее растение на Земле, похоже на более известную ряску и обычно встречается в Таиланде и других частях Азии. Чтобы изучить реакцию растения на различные уровни гравитации, исследователи из Университета Махидол в Таиланде поместили образцы водной муки в контейнеры, оснащенные светодиодами, имитирующими естественный солнечный свет. Эти контейнеры затем были загружены в центрифугу-гондолу, где растения водяной муки процветали под силой тяжести, в 20 раз превышающей земную.

Уникальная структура водяной муки, состоящей из сферы, плавающей на поверхности воды без корней, стеблей и листьев, позволяет исследователям напрямую наблюдать влияние гравитации на ее рост и развитие. Татпонг Тульянанда, руководитель команды Университета Махидола, объясняет, что простота и устойчивость водной муки делают ее идеальным кандидатом для изучения того, как растения адаптируются к изменяющимся уровням гравитации.

Понимание того, как растения реагируют на гравитацию, имеет решающее значение для будущих длительных космических миссий, где жизненно важно иметь устойчивый источник пищи и эффективное производство кислорода. Результаты этого исследования потенциально могут способствовать развитию самоподдерживающейся космической среды обитания, что позволит астронавтам выращивать пищу и производить кислород во время исследования космоса.

Используя потенциал водной муки, ученые добиваются значительных успехов в обеспечении успеха будущих космических миссий. Адаптивность и устойчивость этого крошечного растения могут сыграть решающую роль в создании устойчивой и самодостаточной среды обитания астронавтов за пределами Земли.

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