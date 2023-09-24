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Наука

У безмозглой коробчатой ​​медузы обнаружены выдающиеся когнитивные способности

ByВики Ставропулу

сентябрь 24, 2023
У безмозглой коробчатой ​​медузы обнаружены выдающиеся когнитивные способности

Исследователи сделали замечательное открытие, касающееся когнитивных способностей карибских кубомедуз, обнаружив, что эти безмозглые существа обладают неожиданной способностью к обучению с помощью визуальных сигналов. Эта форма обучения, известная как ассоциативное обучение, включает в себя распознавание и связывание визуальных стимулов с конкретными результатами, что позволяет медузам адаптироваться и избегать препятствий в окружающей среде.

В эксперименте, проведенном морскими биологами из Копенгагенского университета, кубомедуз поместили в резервуар со стеклянными стенками, украшенными полосами различной степени темноты, имитирующими визуальную сложность корней мангровых зарослей. Удивительно, но всего за три-шесть попыток медуза быстро научилась перемещаться по участкам, где полосы были менее заметны. Однако если полосы сделать более заметными или вообще убрать, медузе будет сложно найти дорогу.

Это исследование бросает вызов убеждению, что обучение и сложные когнитивные способности присущи исключительно существам с более крупным мозгом. Несмотря на то, что кубомедуза обладает лишь небольшой частью нейронов, обнаруженных у других животных, она демонстрирует сопоставимую скорость обучения. Это говорит о том, что способность к обучению посредством ассоциации может быть фундаментальным свойством нервной системы, возникшей миллионы лет назад от общего предка, общего у медуз и более развитых животных.

Значение этого открытия выходит за рамки научного любопытства. Понимание того, как эти безмозглые существа достигают таких способностей к обучению, может иметь важные последствия для таких областей, как нейробиология и искусственный интеллект. Более того, это побуждает к переоценке нашего понимания интеллекта и познания, а также того, как они развивались на протяжении миллионов лет.

В заключение, это новаторское исследование подчеркивает загадки, которые еще предстоит раскрыть в мире природы. Обнаружение таких сложных способностей к обучению у, казалось бы, простых организмов побуждает к более широкому взгляду на интеллект и напоминает нам, что он может быть гораздо более широко распространен в животном мире, чем предполагалось ранее.

источники:
– Копенгагенский университет
- Журнал экспериментальной биологии

By Вики Ставропулу

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