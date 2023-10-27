Новый мини-роботизированный мышечный материал из гидрогеля на основе древесины

Исследователи из Швеции и Германии разработали уникальный мини-роботизированный мышечный материал, используя специально разработанный гидрогель, полученный из древесины. Этот инновационный материал обладает способностью изменять форму, расширяться и сжиматься под контролем электронных импульсов напряжением менее 1 вольта.

Гидрогелевый материал, изготовленный из целлюлозных нановолокон (ЦНВ), полученных из древесины, перспективен не только в робототехнике, но и в таких областях, как медицина и биохимическое производство. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Advanced Materials учеными Королевского технологического института KTH.

В отличие от традиционных роботизированных мышц, которые полагаются на воздух или жидкость под давлением, этот гидрогелевый материал набухает под воздействием движения воды, вызываемого электрохимическими импульсами. Ключевые компоненты материала включают воду, углеродные нанотрубки для проводимости и нановолокна целлюлозы, полученные из древесной массы. В сочетании с углеродными нановолокнами материал приобретает вид пластиковых полосок.

Прочность материала можно объяснить расположением нановолокон в одном направлении, подобно текстуре древесины. Это одноосное вздутие создает высокое давление, позволяющее небольшому куску размером всего 15 х 15 см поднять замечательный 2-тонный автомобиль.

Расширением материала можно управлять с помощью электроники, включив в гидрогель проводящие углеродные нанотрубки, что приводит к образованию того, что исследователи называют электрохимическими осмотическими приводами гидрогеля.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Чем мини-роботизированный мышечный материал отличается от традиционных роботизированных мышц?

Ответ: В отличие от традиционных роботизированных мышц, которые полагаются на воздух или жидкость под давлением, материал гидрогеля набухает под воздействием движения воды, вызываемого электрохимическими импульсами.

Вопрос: Как изготавливается мини-роботизированный мышечный материал?

Ответ: Материал изготовлен путем объединения целлюлозных нановолокон, полученных из древесной массы, с углеродными нанотрубками для обеспечения проводимости и воды.

Вопрос: Какие применения имеет мини-роботизированный мышечный материал?

Ответ: Материал имеет потенциальное применение в робототехнике, медицине и биохимическом производстве.

Вопрос: Какова прочность материала мини-роботизированных мышц?

Ответ: Материал может создавать высокое давление и способен поднять 2-тонный автомобиль с помощью всего лишь небольшого куска размером 15 х 15 см.