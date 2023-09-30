Определение времени эволюции растений с помощью эпигенетических часов

Недавние открытия в области эпигенетики показали, что эпигенетические изменения накапливаются в течение жизни человека и что эти изменения коррелируют с хронологическим возрастом млекопитающих. У людей это привело к развитию эпигенетических часов, которые служат биомаркерами старения. Новое исследование показало, что эпигенетические часы существуют и у растений, и они могут точно измерять время на протяжении нескольких поколений.

Международная исследовательская группа, возглавляемая Университетом Джорджии, Центром океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR в Киле и Техническим университетом Мюнхена, опубликовала свои выводы в журнале Science. Они обнаружили, что эпигенетические часы у растений могут измерять время с разрешением от десятилетий до столетий, обеспечивая точность, которой не могут достичь традиционные часы, основанные на мутациях ДНК.

Существование эпигенетических часов у растений имеет важное значение для ответов на вопросы микроэволюции. Например, эти часы могут пролить свет на время появления инвазивных видов и последствия человеческой деятельности после современной индустриализации.

Исследование продемонстрировало существование эпигенетических часов у растений посредством изучения метилирования ДНК 300-летнего тополя. Исследователи объединили данные о метилировании ДНК с данными о диаметре ветвей и сердцевинах, чтобы точно оценить возраст ветвей. Они обнаружили, что одни только данные о метилировании ДНК могут точно оценить возраст ветки, что указывает на наличие эпигенетических часов у растений.

Дальнейшие эксперименты с самоопыляющимся растением A. thaliana и клоновой морской травой Z. marina подтвердили точность эпигенетических часов растений, отражающих известные времена дивергенции. Исследователи также протестировали экспериментальные эволюционные популяции A. thaliana, подвергая их воздействию различных сред, и обнаружили, что эпигенетические часы точно определяют время родословной.

Это исследование открывает новые возможности для понимания эволюции растений и возраста крупных клонов растений. С помощью этих эпигенетических часов ученые могут точно датировать популяции и решать давние вопросы, касающиеся возраста и эволюции растений.

источники:

– «Эволюционные эпигенетические часы у растений» – Наука (doi: 10.1126/science.adh9443)

- Университет Джорджии