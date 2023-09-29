Астрономы сделали замедленную съемку остатков древних сверхновых

На замедленном видео, опубликованном учеными, показаны остатки взрыва сверхновой, произошедшего примерно 20,000 20 лет назад. Видео, созданное с использованием данных, собранных за XNUMX лет космическим телескопом Хаббл, фокусирует внимание на Петле Лебедя, туманности, которая представляет собой последствия взрыва сверхновой. Туманности, такие как Петля Лебедя, представляют собой огромные облака газа и пыли в космосе, образовавшиеся из остатков звезды, взорвавшейся сверхновой. Эти туманности часто служат «звездными питомниками», где материалы старых звезд могут собираться вместе и образовывать новые.

Петля Лебедя была впервые обнаружена в 1784 году и постоянно интриговала ученых. Она имеет пузырчатую структуру диаметром около 120 световых лет. Исследователи заметили, что туманность напоминает ватный шарик с яркой центральной областью и светящейся паутинистой оболочкой. Новый таймлапс фрагмента Петли Лебедя позволил сделать некоторые интересные выводы.

Четкие изображения, полученные космическим телескопом «Хаббл», выявили различия в плотности ударной волны, связанной со сверхновой, когда она расширяется в космосе. Когда звезда взрывается сверхновой, она высвобождает огромное количество материала с огромной силой, создавая ударные волны энергии, которые распространяются на огромные расстояния. Эти ударные волны нагревают окружающую среду до экстремальных температур и выбрасывают материал с невероятной скоростью. Материал часто имеет форму нитей или нитей. Покадровые данные Петли Лебедя показали тонкие нити, напоминающие морщины на простыне, растянутой на два световых года.

Более того, нити в Петле Лебедя сохранили свою скорость и форму на протяжении последних 20 лет. Эти ударные волны настолько быстры, что, если бы мы могли сравниться с их скоростью, мы бы прошли путь от Земли до Луны менее чем за полчаса. Это открытие расширяет наше понимание динамики остатков сверхновых.

В целом, это замедленное видео предлагает захватывающий взгляд на остатки древнего космического взрыва и освещает сложные структуры, образованные ударными волнами. Ясность, обеспечиваемая космическим телескопом «Хаббл», расширяет наше понимание Вселенной и побуждает к дальнейшим исследованиям.

источники:

- НАСА

– Космический телескоп Хаббл