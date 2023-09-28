Покадровое видео показывает потрясающее звездное извержение Эта Киля

Недавно ученые опубликовали замедленное видео, демонстрирующее звездное извержение, произошедшее 180 лет назад. Кадры, собранные на основе данных, собранных рентгеновской обсерваторией НАСА «Чандра» за два десятилетия, предлагают захватывающий взгляд на прошлое.

Видео объединяет наблюдения «Чандры», сделанные в период с 1999 по 2020 год, с данными космического корабля ЕКА XMM-Newton. Эти наборы данных были использованы для регистрации взрывного события, известного как «Великое извержение» Эта Киля, звездной системы с двумя массивными звездами.

Считается, что «Великое извержение Эта Киля» возникло в результате столкновения двух звезд, которые изначально были частью трехзвездной системы. Событие, произошедшее в середине 19 века, продолжает наблюдаться и сегодня.

Замедленная съемка показывает распространение взрыва в космос со скоростью, достигающей ошеломляющих 4.5 миллионов миль в час. На нем показано, как Эта Киля выбросила значительное количество массы, в 10–45 раз превышающей массу Солнца, образовав два сферических облака газа, известные как туманность Гомункул.

Голубое облако, видимое на видео, представляет туманность Гомункул, а растущее ярко-оранжевое кольцо демонстрирует расширение рентгеновского излучения с течением времени. Кроме того, видео подчеркивает наличие ранее неизвестной слабой рентгеновской оболочки за пределами расширяющегося кольца.

Эти новые кадры и сопровождающее их глубокое изображение дают ценную информацию о нестабильной истории Эта Киля. Наблюдения проливают свет на быстрое расширение кольца и дают ключ к разгадке сложной эволюции звездной системы.

Таймлапс-видео не только демонстрирует невероятные научные достижения астрономов, но и предлагает завораживающее путешествие во времени. Оно позволяет нам стать свидетелями последствий знаменательного звездного события, произошедшего почти два столетия назад.

Определения:

– Рентгеновская обсерватория «Чандра»: космический телескоп, запущенный НАСА в 1999 году для изучения рентгеновского излучения небесных тел.

– Эта Киля: массивная звездная система, расположенная в созвездии Киля, примерно в 7,500 световых годах от Земли.

– Туманность Гомункул: название, данное двум сферическим облакам газа, образовавшимся из материала, выброшенного во время «Великого извержения» Эта Киля.

источники:

– Рентгеновская обсерватория НАСА Чандра

– Космический корабль ЕКА XMM-Ньютон