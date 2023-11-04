Исследование скрытых глубин: на Галапагосских островах обнаружены исключительные коралловые рифы

Морские биологи совершили выдающийся прорыв, обнаружив два удивительно нетронутых глубоководных коралловых рифа у побережья Галапагосских островов. Эти рифы, открытые во время недавней экспедиции, демонстрируют огромное влияние этих уникальных экосистем на морское биоразнообразие.

Эти недавно обнаруженные рифы, расположенные на глубине от 370 до 420 метров под поверхностью океана, расширили наше представление о глубоких холодноводных коралловых рифах Галапагосского морского заповедника. Меньший риф имеет впечатляющую длину 250 метров, а его более крупный аналог - целых 800 метров. Открытие этих рифов указывает на то, что они существовали на протяжении тысячелетий, поддерживая множество видов каменистых кораллов.

Экспедиция стала беспрецедентным сотрудничеством, в котором приняли участие 24 ученых из 13 престижных организаций и университетов. Их миссия началась 18 сентября. Они использовали передовую технологию лазерного сканирования для тщательного картографирования коралловых рифов с поразительной точностью. Используя эту передовую технику, ученые смогли уловить мельчайшие детали, даже размером до 2 миллиметров, и идентифицировать живые организмы, обитающие на морском дне. Этот прорыв является важной вехой, поскольку традиционные методы подводного картографирования обычно не позволяют получить изображения морской жизни с таким высоким разрешением.

В апреле на Галапагосских островах были обнаружены первые глубоководные коралловые рифы благодаря обитаемому человеком подводному аппарату. Последующее открытие этой древней подводной среды обитания, полной захватывающих дух морских организмов, поразило научное сообщество. В состав исследовательской группы входили, среди прочего, уважаемые ученые из Института океана Шмидта, Дирекции национального парка Галапагосских островов и Фонда Чарльза Дарвина (CDF).

Стюарт Бэнкс из CDF подчеркнул важность этих результатов, заявив: «Обнаружение таких глубоких и долгоживущих рифов приближает нас к защите скрытых аспектов разнообразия океана и пониманию роли, которую глубинные среды обитания играют в поддержании здоровья нашего океана».

В ходе экспедиции команда также исследовала подводные горы в Национальном морском парке Исла-дель-Коко. Эти подводные горные образования, хотя и недостаточно высокие, чтобы прорвать поверхность океана, оказались домом для различных видов глубоководных кораллов, отягощенных икрой, что указывает на процветающее биоразнообразие.

Открытие этих нетронутых глубоководных коралловых рифов приоткрывает некоторые тайны, таящиеся в глубинах океана. Изображения, сделанные исследователями, позволяют нам воочию увидеть захватывающую дух красоту этих подводных экосистем и повысить осведомленность о необходимости сохранять и защищать их для будущих поколений.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Каково значение открытия глубоководных коралловых рифов на Галапагосских островах?



Ответ: Это открытие расширяет наше понимание глубоких холодноводных рифов Галапагосского морского заповедника, подчеркивая важность этих экосистем для морского биоразнообразия.

Вопрос: Как были нанесены на карту коралловые рифы?



Ответ: Была использована технология лазерного сканирования, позволяющая фиксировать детали размером до 2 миллиметров и обнаруживать живые организмы на морском дне.

Вопрос: Кто участвовал в экспедиции?



Ответ: В экспедиции приняли участие 24 ученых из 13 организаций и университетов, включая Океанический институт Шмидта, Дирекцию национального парка Галапагосских островов и Фонд Чарльза Дарвина (CDF).

Вопрос: Какое значение глубоководные коралловые рифы имеют для поддержания здоровья океана?



Ответ: Глубоководные коралловые рифы играют жизненно важную роль в поддержании биоразнообразия океана и способствуют общему здоровью морских экосистем.

Вопрос: Какие еще открытия были сделаны во время экспедиции?



Ответ: Команда также исследовала подводные горы в Национальном морском парке Исла-дель-Коко, обнаружив дополнительные виды глубоководных кораллов, отягощенные икрой, что еще раз подчеркнуло огромное биоразнообразие в этих подводных средах обитания.